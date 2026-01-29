Ica: Minero artesanal es rescatado con vida tras 30 horas de atrapado en un socavón

29/01/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Tras permanecer atrapado más de 30 horas en un socavón minero, el ciudadano identificado como Héctor García Guerra, fue rescatado con vida a tempranas horas de este jueves 29 de enero, luego de quedar bajo tierra debido a un derrumbe la mina Socos.

El caso que había conmocionado a toda la región Ica requirió de un arduo trabajo a cargo de la Policía Nacional del Perú (PNP), brigadistas, autoridades locales, trabajadores mineros y pobladores, quienes se unieron en una sola fuera para rescatar al también padre de familia de 44 años.

Se encuentra estable pese a terrible experiencia

Tal como mencionara su señora madre a Exitosa hace 24 horas. el minero artesanal salió de su casa junto a sus dos nietos para "buscarse la vida". Al presentarse la emergencia en Nazca, los dos hijos del trabajador lograron escapar a tiempo; no obstante, su padre no tuvo la misma suerte.

Conforme pasaron las horas, los familiares de Héctor García Guerra acudieron a las autoridades para que puedan proceder con las labores de rescate, acción que tuvo excelentes resultados, puesto que, se confirmó que su estado de salud estable y, para que monitoreándose como tal, ha sido trasladado al hospital Ricardo Cruzado.

Las más de 200 personas que fueron parte de la operación, mostraron su satisfacción por cumplir con el objetivo. El ciudadano espera recuperarse lo más pronto posible para regresar a su hogar y, posteriormente, seguir trabajando por el bienestar de su familiar.

Disposiciones del REINFO

A través de la promulgación de la Ley N.º 32537, publicada el 26 de diciembre último en el Diario Oficial El Peruano, se oficializó la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) hasta el 31 de diciembre del 2026, o hasta que se apruebe y reglamente la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE).

En tal sentido, el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), en coordinación con los Gobiernos regionales y demás instituciones competentes, implementará y adoptará las "acciones normativas, administrativas y operativas orientadas a la simplificación de los procedimientos, el acompañamiento técnico a los operadores mineros y el fortalecimiento de las capacidades institucionales.

Además, dispone la realización de un Censo Nacional de la Pequeña Minería y Minería Artesanal, tarea que coordinarán el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el MINEM y el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet).

La ley también obliga a los titulares inscritos a sincerar su ubicación georreferenciada en un plazo máximo de 120 días calendario, desde su entrada en vigor, con el objetivo de verificar la ubicación exacta del yacimiento, del área de operación y de las actividades desarrolladas.

Asimismo, ordena la transferencia del acervo documentario desde los Gobiernos regionales hacia el MINEM vinculado al proceso de formalización minera integral, incluyendo expedientes físicos y digitales, bases de datos, informes técnicos, resoluciones, comunicaciones y cualquier otro documento relacionado, todo en un plazo máximo de 60 días calendario.

En el mismo plazo, la Sunafil se encargará de establecer las disposiciones reglamentarias para verificar que los titulares inscritos en el REINFO cumplan con la incorporación de sus trabajadores en planilla, conforme a la normativa laboral vigente.

Cabe señalar, que también ha sido modificado el artículo 11 del Decreto Legislativo 1107, Decreto Legislativo que establece medidas de control y fiscalización en la distribución, transporte y comercialización de maquinarias y equipos que puedan ser utilizados en la minería ilegal así como del producto minero obtenido en dicha actividad.

Pese a la crítica de los profesionales de la materia, desde el Congreso y el Gobierno optaron por extender esta herramienta por todo un año más, pese a las graves condiciones en que operan cientos de mineros artesanales e ilegales al interior del país, tal como fue el caso de Héctor García Guerra, rescatado con vida gracias a una labor heroica en la región Nazca.