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Traslado de máxima seguridad

Trasladan a penal de Cochamarca a reo venezolano tras intento de fuga

Se realizó el traslado hacia el penal de Cochamarca de un reo de nacionalidad venezolana que intentó escapar del penal de Chiclayo. El comportamiento del reo influenciaba negativamente a otros reclusos, según INPE.

Trasladan a reo venezolano a penal de Cochamarca
Trasladan a reo venezolano a penal de Cochamarca (Composición Exitosa)

27/03/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú / Actualizado al 27/03/2026

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Se ha realizado el traslado al penal de Cochamarca a un reo venezolano tras frustrar un intento de fuga en el penal de Chiclayo. El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) dispuso del traslado del interno, José Alfredo Reyes Jiménez, por medidas de seguridad al penal ubicado en Cerro de Pasco. 

Trasladan a reo venezolano a penal de Cochamarca

Su intento de fuga fue frustrado y como resultado fue trasladado a un penal de máxima seguridad. Tal es el caso del reo de nacionalidad venezolana, José Alfredo Reyes Jiménez, quien estuvo recluido en el penal de Chiclayo, mas tras su fallido intento de escape, una nueva cárcel le fue designada.

Así, este viernes 27 de marzo se realizó su traslado hacia el penal de Cochamarca, ubicado en Cerro de Pasco, centro penitenciario que alberga a delincuentes de alto riesgo de bandas criminales y que presenta condiciones climáticas adversas.

Su cambio se dio luego que se frustre su intento de fuga en el penal ubicado al norte del país. Por tal razón, el INPE dispuso un traslado excepcional por medidas de seguridad, medida que fue dispuesta por una resolución directoral del INPE.

El reo fue sentenciado por el delito de robo agravado y durante su estancia en el penal de Chiclayo habría presentado un comportamiento adverso entre los otros reclusos de la población penitenciaria. Por tal razón se concluyó que se resuelva su traspaso.

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Intento de escape fue frustrado

Hace tan solo tres días, el pasado 24 de marzo, el reo Reyes Jiménez intentó fugar del penal en el cual purgaba su condena intentando escalar el muro perimétrico del pabellón 4 del penal de Chiclayo ubicado en el distrito de Picsi.

Afortunadamente los agentes del INPE se percataron de los intentos de fuga e inmediatamente se activaron las medidas de seguridad para impedir el acto. Así, los agentes corrieron hacia el punto de escape. El interno se encontraba a pocos metros de lograr su cometido mas fue impedido.

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El sujeto llegó hacia el penal de Cochamarca en donde continuará cumpliendo su condena. Este acto deberá motivar una investigación para determinar cómo el interno tuvo la facilidad para llegar hacia tal punto de escape.

Se realizó el traslado a un reo de nacionalidad venezolana al penal de Cochamarca tras su intento de escape del centro penitenciario ubicado en Chiclayo. Continuará cumpliendo su sentencia por robo agravado en el penal ubicado en Cerro de Pasco.

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