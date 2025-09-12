Mina en Pataz es capturada por criminales pese a estado de emergencia: Militares quedaron heridos

12/09/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El crimen organizado continúa golpeando a la población de Pataz. Por más de doce días la mina Francés de la concesionaria Cateos Alex continúa capturada por delincuentes armados. En la zona, que se encuentra en estado de emergencia, se dio un enfrentamiento armado contra efectivos militares que dejó a tres heridos.

Mina en Pataz es capturada por criminales pese a estado de emergencia

El Poder Ejecutivo prorrogó por 60 días el estado de emergencia en las provincias de Trujillo y Virú del departamento de La Libertad, el pasado 4 de setiembre como medida para contrarrestar el poder armado de las organizaciones criminales que controlan diversos territorios en Pataz.

En medio del estado de emergencia, criminales ingresaron de manera ilegal a la mina Francés el pasado 1 de setiembre logrando capturar el predio. Ante ello, el dueño de la concesionaria Cateos Alex, Roy La Rosa Toro Sánchez, se habría dirigido a la zona y alertar a las autoridades policiales del hecho. En el primer intento por recuperar la mina, los delincuentes atentaron con balazos impidiendo el rescate.

Desde ese momento, la mina Francés fue capturada por este grupo armado alertando a las autoridades del orden. Efectivos policiales, quienes por decreto supremo mantienen el orden del control interno y Fuerzas Armadas, quienes brindan apoyo operacional, han intentado ingresar a la mina para controlar la amenaza, sin embargo, los operativos desplegados no han sido exitosos. Hasta el momento no se ha logrado recuperar las zonas invadidas por estos criminales armados.

Tres militares resultaron heridos tras enfrentamientos con criminales

Debido al poder armado de los criminales, las Fuerzas Armadas no han podido contrarrestar los ataques ni recuperar la mina Francés. En los últimos enfrentamientos, tres militares han resultado heridos según informó la empresa minera. Los operativos desplegados están a cargo del Comando Unificado de Pataz (Cupaz) que continuará sus operaciones en la zona.

Grupos de trabajadores de minas y la población de Pataz reciben constantes amenazas y ataques contra su integridad. En la zona muchas personas han fallecido a causa de los atentados de organizaciones criminales armadas que interrumpen acciones mineras. Por ello, el despliegue de personal militar y policial se ha intensificado.

La última respuesta del Estado Peruano ha sido enviar al premier Eduardo Arana a la zona para conocer el trabajo del Comando que vive una constante crisis en La Libertad.