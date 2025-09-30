Alcalde de Pataz realiza 'Caminata de sacrificio': Llegará a Lima para exigir obras al Ejecutivo

30/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En comunicación con Exitosa, el alcalde de Pataz, Aldo Carlos Mariños, comentó que llegará a Lima en 24 días mientras desarrolla su 'Caminata de sacrificio'. El burgomaestre tiene como objetivo presentarse en Palacio de Gobierno para exigir la ejecución de obras en su jurisdicción.

'Caminata de Sacrificio'

El alcalde de Pataz, Aldo Carlos Mariños, ha emprendido una extensa marcha la cual ha denominado 'Caminata de Sacrificio' con la que busca llegar a Lima para exigir a la presidenta de la República, Dina Boluarte, por el cumplimiento de aquellos compromisos que han quedado inconclusos, en un escenario marcado por emergencia e inseguridad.

Al respecto, en el 2024 le prometieron al burgomaestre que a inicios del presente año se iba a iniciar la elaboración de la carretera para el ingreso y salidad de la localidad, ubicada en la región de La Libertad.

"Salí de Tayabamba, el 25 de agosto, llevamos caminando 582 kilómetros nos falta 430 kilómetros llegar a la Plaza de Armas de Lima, al Palacio de Gobierno, a cada paso que damos Lima se acerca más", manifestó en un inicio a nuestro medio.

Aseguró que está caminando en protesta al Gobierno de Dina Boluarte. "De nada sirve ser los primeros productores de oro a nivel nacional cuando no tenemos un centímetro de carpetas, no tenemos hospital, nuestra gente se muere de dolor", aseveró la autoridad provincial.

"Vamos a conseguir la reivindicación de los pueblos y a Pataz tendrán que cumplirle su asfaltado, su hospital y la creación de la Universidad Nacional de Pataz", expresó contundentemente.

Se presentará ante Palacio de Justicia

Posteriormente, el alcalde de Pataz, dio a conocer que "en 24 días" estará en la capital y que su objetivo es "Palacio de Gobierno"."Dina Boluarte tendrá que responderle a la población por qué le ha mentido tanto, ya no llevo solo el dolor de Pataz, llevo el dolor de los pueblos olvidados, de la región La Libertad y hoy de la región Áncash", refirió.

Acto seguido, se refirió sobre las bandas criminales y lo que generan en la actualidad. "Hay una indignación enorme, han generado mucho terror en los diferentes medios. Necesitamos ya una respuesta precisa", acotó Aldo Carlos Mariños.

Se concluye que, el alcalde de Pataz, Aldo Carlos Mariños, llegará a Lima en 24 días como parte de su 'Caminata de sacrificio'. El burgomaestre tiene como objetivo presentarse en Palacio de Gobierno para exigir la ejecución de obras en su jurisdicción.