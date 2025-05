¡Por sus 19 años de aniversario! Exitosa entrega electrodomésticos a fieles oyentes de Arequipa

"Yo no tengo suerte". Esas eran las palabras de la señora Teresa Gibera Condori, una adulta mayor que a lo largo de sus 65 años nunca ganó nada, pero ese pensamiento cambió gracias a Exitosa que le regaló un horno microondas porque ella respondió correctamente: "Yo escucho radio Exitosa, 104.9 FM La voz de los que no tienen voz".

Y así es, durante el mes de abril radio Exitosa Arequipa botó la casa por la ventana al regalar numerosos premios por su 19 aniversario. Entre los premios a destacar estaban los vales de consumo a diferentes restaurantes, paquetes de gaseosas, mochilas y otros premios para las amas de casa y amigos del volante. Además, se organizó el sorteo gratuito de un televisor Smart TV de 55 pulgadas, un horno microondas y una freidora de aire.

Juan Carlos Sánchez de Miraflores ganó la freidora de aire.

Una de las felices ganadoras fue doña Teresa Gibera. Ella no tiene celular, pero gracias a su sobrina Olga Montenegro pudo llamar a radio Exitosa y ser una de las casi 800 personas que se inscribieron con solo responder la frase ganadora.

"Mi tía no creía que ganaría y yo la veía media triste, por eso cuando iba a visitarla llamaba a la radio porque ella no tiene celular, pero no entraban las llamadas hasta que un día a eso de las 11 o 12 del mediodía tuvimos suerte y entró la llamada. Estuve muy feliz y di rápidamente el nombre de mi tía", recuerda Olga Montenegro.

Doña Teresa Gibera del distrito de Yura ganó un horno microondas

Doña Teresita vive en el sector de Ciudad de Dios del distrito de Yura y cuenta que todos los días se despierta a las 4:30 de la madrugada y lo primero que hace es prender su radio para escuchar radio Exitosa.

"Siempre lo escucho señor Walter (Palli) para que me entere de las noticias, pero cuando anunciaron el sorteo no creía que fuese a ganar porque decía que no tenía suerte, pero ahora me voy feliz", señala la ganadora Teresa Gibera.