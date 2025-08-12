Arequipa: Rinden homenaje en vida a creador del libro "Coquito" con develación de monumento

12/08/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Don Everardo Zapata Santillana, autor del legendario libro "Coquito", recibió en vida un reconocimiento por su arduo trabajo como educador. El homenaje consta de un monumento a cuerpo entero y huellas de sus manos que es exhibida en la Plaza Cívica de la Alameda de la Cultura, en Arequipa.

Homenaje en vida

Ruth Zapata, hija del tan aclamado docente, declaró en exclusiva para Exitosa que ella y toda su familia se encuentran muy emocionados y honrados por recibir el homenaje que su padre, Everardo Zapata, recibe en vida. Además, señaló que tal homenaje realizado por su trascendental contribución en la educación de miles de peruanos por la creación del libro "Coquito", perpetuará la figura de don Everardo.

"Nos sentimos la familia muy honrados, emocionados y muy gratos de haber recibido este homenaje que no es tan simple, es un monumento, una escultura, que perpetúa su existencia y a pesar que el tiene sus 99 años , que le ha permitido poder verle, que en vida le están haciendo este homenaje", declaró su hija.

🔴🔵#ExitosaTeEscucha 🎤 | En Arequipa, se develó un monumento en honor a don Everardo Zapata, como homenaje a su trascendental contribución a la educación con el libro Coquito.



La ceremonia contó con la participación del alcalde del distrito José Luis Bustamante y Rivero, Freddy Zegarra Black, el rector de la Universidad Católica Santa María, Dr. Jorge Luis Cáceres Arce, el comandante General de la III División del Ejército, Jorge Luis Arce, entre otras figuras.

El impacto del libro Coquito

En ese sentido, la hija del maestro Everardo Zapata, declaró la importancia que el libro "Coquito" tiene en la educación peruana. Afirmó que es el "primer compañero" de miles de niños. Señaló que aquella labor de tan importante peso encarna el valor de la enseñanza de la lectura y rinde homenaje al esfuerzo de miles de maestros.

"Es el primer compañero de miles de niños. Coquito ha traspasado el corazón de millones. Esta cultura encarna el valor de la enseñanza de la lectura y rinde homenaje al esfuerzo de miles de maestros que siembran el reconocimiento", señaló Ruth Zapata.

Don Everardo Zapata en homenaje.

El homenaje en vida al maestro Everardo Zapata Santillana por su labor en la creación del libro "Coquito" es una representación del cariño que miles de peruanos tienen por su obra y contribución a la educación. La primera edición del legendario libro que fue publicada en el año de 1955, vendió un total de 12 mil ejemplares. Hasta la fecha, la obra sigue siendo un éxito y forma parte como Patrimonio Cultural de la Nación.