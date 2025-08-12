Transportistas fluviales de Santa Rosa preocupados tras colocación de bandera colombiana: "Estamos temerosos"

12/08/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un corresponsal de Exitosa llegó hasta el distrito de Santa Rosa, en Loreto, para conocer la situación ante la tensión entre Perú y Colombia. Nuestro periodista conversó con pobladores de la zona, quienes expresaron su preocupación tras la colocación de una bandera colombiana en la isla.

Temen represalias por denuncia

De acuerdo a información obtenida por nuestro medio, los transportistas fluviales se mostraron preocupados ante lo ocurrido el último lunes 11 de agosto. Fue el presidente de la Asociación de Transportistas de dicha localidad, quien denunció la colocación de la bandera colombiana en territorio peruano.

En tal sentido, indicaron que podrían ser víctimas de represalias, debido a que según informaron ayer, los sujetos colombianos que colocaron la bandera de su país, los habrían amenazado al haberse dado cuenta que los transportistas peruanos los estaban grabando.

De tal modo, se conoció que los transportistas de Santa Rosa presumen que los responsables de dicho acto serían ciudadanos colombianos pertenecientes al distrito de Leticia; la posibilidad también se inclina hacia una relación con el Gobierno colombiano, quien estaría trabajando de "provocar" al Estado peruano.

Transportistas se pronuncian

Exitosa permanece en el distrito de Santa Rosa, en donde viene manteniendo constante diálogo con los transportistas fluviales, quienes brindaron detalles de la denuncia sobre la colocación de la bandera colombiana en Santa Rosa. Además, explicaron cual es la labor que hacen en la zona de la triple frontera.

"Desde las 5 de la mañana se comienza a trabajar acá. No sé de donde salieron, más creo que de Leticia han cruzado para la isla Santa Rosa y ahí estaban poniendo su bandera ellos. (¿Cómo se sienten ustedes?) Algo temerosos, algo de miedo por las represalias", dijo a nuestro medio.

Según precisaron, Benjamín, quien es el presidente de la Asociación de Transportistas de dicha localidad, tendría temor de declarar a la prensa por miedo a represalias. Según indicaron, teme a ser secuestrado.

Cabe mencionar que, estas declaraciones fueron brindadas antes de conocer que el verdadero actor de la colocación de una bandera colombiana en territorio peruano fue el precandidato presidencial de Colombia, Daniel Quintero. Así lo expuso mediante un video publicado en sus redes sociales, este martes 12 de agosto.

De esta manera, se conoció que los transportistas fluviales del distrito de Santa Rosa, en Loreto, mantienen un temor constante de represalias, luego de haber denunciado y hecho pública la colocación de una bandera colombiana en territorio peruano, exactamente en la triple frontera.