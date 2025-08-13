Fiscalía inició investigación preliminar contra topógrafos colombianos que fueron detenidos en Santa Rosa

13/08/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

La Fiscalía de la Nación inició investigación preliminar contra los topógrafos colombianos que fueron detenidos en el distrito de Santa Rosa, el último martes 12 de agosto. Según precisaron, las indagaciones se realizarán por el presunto delito de atentado contra la soberanía nacional.

¿Por qué delitos se les investigará?

A través de su cuenta oficial de 'X', antes Twitter, el Ministerio Público brindó detalles de las diligencias de ley que se vienen realizando en el marco de esta detención que involucra a dos ciudadanos de nacionalidad colombiana.

"Fiscalía inició investigación preliminar a los ciudadanos extranjeros Carlos Sánchez y John Amia por el presunto delito de atentado contra la soberanía nacional, tras realizar estudios topográficos en la isla Santa Rosa, en Loreto", escribieron, este miércoles 13 de agosto.

De tal modo, se conoció que para realizar las investigaciones del caso se ha encargado al fiscal adjunto provincial Rodolfo Sifuentes Vargas, quien pertenece a la Fiscalía Provincial Penal de Mariscal Ramón Castilla.

En tal sentido, los ciudadanos extranjeros que se desempeñaban como topógrafos, Carlos Sánchez y John Amia, serán investigados por el presunto delito de atentado contra la soberanía nacional en la modalidad de actos dirigidos a someter a la república a la dominación extranjera; ello por haber desarrollado estudios topográficos en la parte sur de la isla Santa Rosa, ubicada en Loreto.

Según las primeras indagaciones, los ciudadanos fueron detenidos por efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), el último martes 12 de agosto. Luego de ello, fueron trasladados hasta la Comisaría de Santa Rosa "puesto que habrían intentado establecer la ubicación del territorio nacional como parte del territorio colombiano".

Disposiciones de la Fiscalía

Al respecto, la Fiscalía dispuso realizar la inspección técnico policial del lugar de los hechos, así como recabar las declaraciones de los investigados y los efectivos policiales que los detuvieron.

Asimismo, recabarán los videos fílmicos de los implicados, entre otras diligencias de ley urgentes e inaplazables. Además, indicaron que se ofició a la Superintendencia de Migraciones para conocer la situación del ingreso legal o ilegal de los extranjeros al territorio peruano.

Los sujetos colombianos fueron vistos por pescadores de la zona quienes dieron aviso a las autoridades peruanas sobre los actos que realizaban los topógrafos que, llevaban consigo un GPS satelital y un yate en el que se desplazaban por el río Amazonas.

De esta manera, la Fiscalía de la Nación inició investigación preliminar contra los topógrafos colombianos que fueron detenidos en el distrito de Santa Rosa, el martes 12 de agosto. A través de sus redes, informaron cuáles serán las diligencias urgentes e inaplazables que se realizarán.