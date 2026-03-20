Profesionales técnicos en enfermería, farmacia y otros protestan pacíficamente por nivelación salarial ante otros grupos ocupacionales

20/03/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Técnicos en enfermería y otras especialidades que laboran en el hospital regional Hipólito Unanue de Tacna y centros de salud de la región salieron en una protesta pacífica ante el incumplimiento de la normativa que les da estatus de profesionales titulados, lo que en las últimas tres décadas los ha venido perjudicando, debido a que no cuentan con salarios acorde a las labores que desempeñan, pese a realizar labores de primera línea incluso durante la época de la pandemia por la COVID-19.

Los trabajadores, que salieron en el marco de una protesta nacional, destacaron que su grupo ocupacional gana solo 3 soles por hora de labor de guardias hospitalarias y 20 soles por ascenso de acuerdo a niveles, en comparación a los casi 1500 soles que perciben por los mismos conceptos otros profesionales.

"Somos alrededor de 33 mil afectados a nivel nacional. En Tacna son más de 250 trabajadores afectados del hospital y varios más en centros de salud. Somos todos los técnicos, que hemos egresados de institutos con una tesina y que de acuerdo a la ley equivale a un título profesional", indicó la Téc. Enf. Manuela Medrano, representante de los trabajadores, agremiados a la Confederación de Trabajadores Asistenciales del Perú (Contap).

Lamentó que los trabajadores sean pagados como auxiliares, cuando sus labores van más allá.

"Pedimos a nuestros gobernantes y a nuestros congresistas que nos apoyen debatiendo este tema en pleno. No es posible que llevemos años así. Yo llevo 38 años trabajando y siempre nos dejan en último lugar, solo queremos que nos aprueben la nivelación", precisó otra trabajadora, Téc. Enf. Reina Arana, quien lamentó que el reconocimiento para estos trabajadores del sector salud, sea tan poco cuando muchos colegas técnicos en enfermería han sido víctimas de la pandemia, al ser parte de la primera línea. Incluso destacó que hay centros de salud en la periferia que solo funcionan con personal asistencial, sin presencia de médicos.

La representante de las técnicas y técnicos señaló que deben aplicar la Ley 28561 y Ley 25333, que les da nivel a los técnicos y les reconoce sus salarios, sin embargo, señalan una dejadez de parte del Ministerio de Salud (Minsa), que ha perjudicado su estado laboral hasta la fecha, estancándolos.

"No se ha podido progresar, en pandemia a pesar de ser los más afectados. Se trata del 50% de diferencia entre grupos profesionales. La ley establece que no debería ser más del 10%, pero estamos contraviniendo eso", lamentó.

Los profesionales son anunciaron que esta protesta nacional va a continuar en los siguientes días, hasta tener una respuesta de parte del legislativo.