Rondas campesinas de Pataz denuncian ausencia de militares: No tenemos en Parcoy y Tayabamba

En diálogo exclusivo con Exitosa, Santos Quispe, presidente de las rondas campesinas de Pataz, aseguró que los distritos de Parcoy y Tayabamba aún no cuentan con presencia de militares pese a las medidas del Ejecutivo como el toque de queda.

El 5 de mayo, la presidenta de la República, Dina Boluarte, anunció toque de queda en Pataz tras confirmarse el asesinato de 13 trabajadores mineros. Esta medida implicaría restringir completamente la circulación de personas desde las 6 p. m. hasta las 6 a. m. e incluso, asegurar la presencia de las Fuerzas Armadas (FF. AA.) para que tomen el control total en la zona de la minera La Poderosa e instalar una base militar en el distrito.

Además, en el marco de la prórroga del estado de emergencia, el Decreto Supremo N.º 060-2025-PCM establece que este toque de queda se daría en tres distritos clave: Pataz, Parcoy y Tayabamba. Sin embargo, el panorama sería distinto, según lo confirmado en el programa 'En Defensa de la Verdad' por el presidente de las rondas campesinas de Pataz, Santos Quispe.

"Para que sepa el Perú entero, eso es puro cuento. Hasta ahorita no llegan militares en Parcoy no tenemos ni en Tayabamba, aquí están cuidando las rondas, haciendo sus funciones como siempre. Toque de queda la está haciendo cumplir las rondas, militares no tenemos. (...) En Parcoy no se hacen presente, no llegan hasta ahorita ni un militar", expresó completamente indignado por las "promesas incumplidas" de la mandataria.