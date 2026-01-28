Tacna: Agricultores atrapan a presuntos ladrones y queman los automóviles en los que se trasladaban

28/01/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

En la madrugada del miércoles 28 de enero unos presuntos ladrones irrumpieron en un fundo agrícola en Tacna para tratar de robar cultivos de cochinilla. Sin embargo, fueron detectados por los agricultores que laboraban ahí, quienes quemaron sus automóviles al no poder lincharlos por la presencia policial.

Algunos lograron escapar

Los hechos comenzaron en la noche del martes y prosiguieron antes del alba en el distrito de La Yarada-Los Palos, en la asociación Tierra Prometida, a la altura del kilómetro 17 de la carretera Costanera. De acuerdo a la versión de los campesinos, eran siete las personas, pero dos lograron huir, mientras que el resto fue atado al asta de una bandera.

Tras el llamado a efectivos de la Policía Nacional, estos evitaron que los supuestos delincuentes sean linchados, pese a la enardecida que estaba la multitud. Los detenidos fueron identificados como Alonso Ávila Mendoza Carita, Jorge Ticona Mamani, René Cardoza Pari, Dalthon Molinero Escobar y J.C.R.F, este último un menor de 17 años.

Al ser impedidos de agredir a los capturados, los agricultores cambiaron de objetivo y descargaron su molestia contra los vehículos en los que se habrían transportado. Le prendieron fuego a los dos carros que encontraron, dejándolos inutilizables.

En la asociación mencionada se cultiva la cochinilla, un insecto criado en plantas que es utilizada para la producción de un tinte rojo natural de alto valor en la industria cosmética, alimentaria y textil. Su precio en el mercado puede oscilar entre los 40 y 50 dólares estadounidenses por cada quilo.

Exfiscal opinó sobre este caso

Consultado por el Radio Uno, un medio tacneño, el abogado y exfiscal Hans Ríos, advirtió que al haberse dado una detención en flagrancia, esto debía conllevar en una investigación inmediata. Sin embargo, al no ocurrir así, los representantes del Ministerio Público podrían haber cometido faltas institucionales.

En el momento del robo, el dueño del fundo agrícola no se encontraba presente, no obstante, esto no obstaculizaba un procedimiento inmediato por cómo se dieron los hechos. Además, sugirió que la detención de los implicados pase de 48 horas a siete días, para lo cual deberían solicitar una convalidación de la detención ante un juez.

