Taxistas se organizan y crean frente para atender la problemática que perjudica a los transportistas

Cansados de la poca representatividad, los taxistas y transportistas de Trujillo anunciaron la creación de un frente para atender las problemáticas que los perjudican. Se trata del gremio del Frente de Defensa de Taxistas de La Libertad.

Exitosa evidenció que, un aproximado de 80 taxistas se reunieron para tomar acuerdos y definir acciones a futuro.

Exitosa conoció que, los transportistas a quienes se les eligió como parte del comité electoral son Víctor Pechérrez (presidente), Jesús Pérez y Daniel Delgado.

"Vamos a seguir los puntos de acuerdo a ley. Es decir, se forma el comité electoral, sacamos las listas y luego se realizan las elecciones. No vamos a cometer los errores pasados donde todo se formaba a dedo. Ahora todo será formalizado porque queremos un cambio y que se trabaje honestamente. Si yo me he unido a esto es porque realmente quiero un cambio y así lo vamos a hacer", declaró Pechérrez.