Tía María: Ciudadanos de Arequipa anuncian marcha para este viernes tras reactivación del proyecto minero

20/04/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

En diálogo con Exitosa, el vocero del frente de Defensa del Valle del Tambo-Arequipa, Miguel Meza, cuestionó que el gobierno haya autorizado el inicio de la explotación de la primera etapa del proyecto Tía María, indicando que la medida carece de sustento legal. En ese sentido, anunció la convocatoria a una marcha y la presentación de una medida cautelar contra el proyecto.

Anuncian marcha tras reactivación de Tía María

En conversación con Nicolás Lúcar, Miguel Meza transmitió la indignación de los ciudadanos en el Valle del Tambo a raíz de la decisión del Ministerio de Energía y Minas (Minem) de otorgarle luz verde al proyecto Tía María.

Según indicó, la nueva autorización se habría otorgado sin que Southern Peru Copper Corporation levantara las observaciones detectadas ni presentara un estudio de impacto ambiental actualizado. "No tienen licencia de uso de agua, no tienen permisos, no tiene autorización de la DICAPI", detalló.

"Estamos indignados aquí en el Valle del Tambo. La concesiones para explotar no tienen ningún soporte real ni legal [...] Las observaciones que menciona no han sido levantadas. Es más, han hecho un segundo estudio de impacto ambiental totalmente trucho que ya está caducado inclusive", dijo.

Como respuesta, Meza anunció la convocatoria a una marcha ciudadana para este viernes 24 de abril con el objetivo de detener el avance del proyecto minero, además de exigir que la explotación respeto al medioambiente y a los agricultores que podrían verse afectados.

"El valle del Tambo es una zona al 100% lleno de agricultura. Somos un pueblo originario. Es un pueblo prehispánico. Somos originarios de los chiribayas, somos campesinos, somos agricultores. Tenemos una historia más grande inclusive que la propia Arequipa", contó.

Minem autoriza la explotación minera de Tía María

El pasado 17 de abril, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) formalizó, mediante la resolución directoral 0194-2026-MINEM/DGM, el inicio de la explotación minera de la primera etapa del proyecto Tía María, en Arequipa. Ello después de confirmar que la empresa presentó un informe subsanando observaciones identificadas el mes pasado y adecuándose así a la normativa técnica, legal y ambiental.

En concreto, el inicio de actividades de explotación iniciara en la primera etapa del proyecto, correspondiente al Tajo La Tapa, ubicado en el distrito de Cocachacra, provincia de Islay.

De esta manera, la tensión social en la región de Arequipa, especialmente en el Valle del Tambo, se ha vuelto a reactivar tras la autorización del Gobierno de iniciar la explotación de la primera etapa del proyecto Tía María.