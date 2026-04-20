Gobierno reactiva el proyecto Tía María: Southern Cooper recibe autorización para iniciar su explotación

20/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) oficializó la autorización para que Southern Perú Copper Corporation comience con la explotación de la primera etapa del proyecto Tía María, en la región de Arequipa. Ello, tras confirmar que la compañía minera cumplió con todos los requisitos exigidos en la normativa nacional en materia técnica, legal y ambiental.

Proyecto Tía María vuelve a tener autorización

Mediante la resolución directoral 0194-2026-MINEM/DGM, firmada el pasado 17 de abril, el Minem autorizó el inicio de actividades de explotación de la primera etapa del proyecto Tía María, correspondiente al Tajo La Tapa, ubicado en el distrito de Cocachacra, provincia de Islay.

La nueva autorización se emite después de que, el mes pasado, el Consejo de Minería anulara el permiso anterior tras identificar observaciones no resueltas vinculadas al diseño de los botaderos y el cronograma de ejecución actividades. La decisión obligó a que Southern Perú reevaluará el expediente técnico y mejorara el proceso.

En el documento, se precisa que la empresa cumplió al presentar documentación concerniente a la acreditación de la propiedad del terreno superficial, la certificación ambiental sustentada en el Estudio de Impacto Ambiental del 2014 y el informe técnico que sustenta el proyecto.

La resolución ha sido remitida al Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) y al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), además de otras entidades como Senace, Sunafil y Sucamec.

Un proyecto minero atravesado por conflictos sociales

Según informa el portal especializado Energiminas, Tía María es un proyecto minero de cobre a tajo abierto situado en el desierto de La Joya que cuenta con una inversión estimada de 1.400 millones de dólares. Su avance, estimado en 24% hasta el 2025, ha generado oportunidades de empleo a nivel nacional y local. Sin embargo, también arrastra una larga data de conflictos sociales.

En múltiples ocasiones, el avance del proyecto se ha visto detenido por protestas masivas de los agricultores del Valle del Tambo, una zona agrícola muy productiva y cercana al emplazamiento minero. Entre las principales razones de la oposición se encuentra el temor por un eventual daño ambiental en terrenos de cultivo y el agua del río Tambo.

En más de una ocasión, los conflictos sociales a causa del proyecto han desembocado en paros regionales y protestas violentas que han dejado varios fallecidos, entre ciudadanos y fuerzas del orden.

Ahora, Tía María vuelve a ser tema de discusión pública con la autorización que el Ministerio de Energía y Minas ha brindado a Southern Cooper para iniciar la explotación de la primera etapa del proyecto.