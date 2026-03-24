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Trágico accidente en la Carretera Central: Tres fallecidos y 15 heridos tras accidente de bus

El desprendimiento de una roca impactó contra un bus de la empresa de transportes Chocano en la Carretera Central, en Pasco. El choque contra el vehículo provocó la muerte de tres personas y más de 15 heridos.

Accidente en Carretera Central deja 3 fallecidos y más de 10 heridos
Accidente en Carretera Central deja 3 fallecidos y más de 10 heridos Composición Exitosa

24/03/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú / Actualizado al 24/03/2026

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Tres personas fallecidas y más de 15 resultaron heridas tras el impacto de una roca contra un bus de la empresa de transportes Chocano. El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 163+200 de la Carretera Central, cerca a Huariac, en Pasco.

Tres fallecidos y más de 15 heridos 

Un trágico accidente ocurrió durante la madrugada de este martes 24 de marzo, cuando un bus de laempresa de transportes Turismo Chocano SAC fue impactado por grandes rocas ante las fuertes lloviznas. 

De acuerdo al parte policial, el accidente habría ocurrido alrededor de las 3:30 horas en el trayecto desde Uchiza a Lima. A causa de lluvias torrenciales 

El choque se dio contra el segundo piso del bus, precisamente al lado izquierdo del vehículo. Ante el impacto, más de 15 personas se vieron perjudicadas, algunas de ellas registraron graves lesiones como traumatismo encéfalo craneanos, entre otras heridas. 

Los agraviados fueron trasladados de emergencia al Hospital de EsSalud en Huariaca con el apoyo de la ambulancia del Minsa hacia el centro de salud más cercano. Posteriormente, el fiscal de turno realizó las diligencias correspondientes a ley a los cuerpos de los fallecidos.

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Lamentablemente, tres personas fallecieron ante la colisión las cuales fueron identificadas como Julio César Lozano Amacifuen, Alexander Tadeo Marte (29) y el menor de iniciales E. R. R. (5). 

Sutran brinda recomendaciones para conducir seguro

Ante la nevada y lluvias intensas, Superintendencia De Transporte Terrestre De Personas, Carga Y Mercancías (Sutran), entidad adscrita al Ministerio de Transportes (MTC), brindó recomendaciones a los conductores para evitar accidentes en las vías afectadas.

  • Avanza lentamente
  • Evita cambios súbitos de dirección
  • No invadas el carril contrario
  • Mantén una distancia segura
  • Mantén las luces bajas encendidas
  • Mantén el parabrisas limpio
  • Evita frenadas bruscas

Fuertes lluvias provocaron el deslizamiento de rocas que impactó contra un bus con pasajeros cerca a Huariac, en Pasco. Tres personas fallecieron mientras otras 15 resultaron heridas.

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