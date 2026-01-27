Trujillo: Incendio de grandes proporciones consume almacén de repuestos

27/01/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El incendio se registra a la altura de la cuadra 8 de la avenida Vallejo al interior de una tienda de repuestos automotriz donde se almacenan productos altamente inflamables.

Incendio en almacén en Trujillo

Alrededor de las 14:00 horas de este martes 27 de enero se registró el inicio de un incendio de grandes magnitudes en la urbanización Aranjuez, cerca del mercado Palermo, en la provincia de Trujillo.

El origen del siniestro se sitúa en un almacén de repuestos automotriz por lo que la propagación del incendio se ha distribuido con rapidez. Alrededor de la zona comercial se ubican tiendas de repuestos automotrices lo que aumenta el riesgo de la extensión de las llamas.

Ante la emergencia, personal del Cuerpo General de Bomberos llegaron hacia la zona y continúan realizando intensas labores para apagar las llamas y neutralizar su extensión hacia otros inmuebles.

Según información de los vecinos, un trabajador habría estado dentro del local en el momento donde ocurrió el incidente. Personal de rescate pudo ponerlo a buen recaudo y fue trasladado hacia el centro de salud más cercano.

Noticia en desarrollo...