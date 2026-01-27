Accidente de Metropolitano: Puente de estación México no sufrió daños y está operativo, afirma la ATU

27/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Insólito. A pesar del fuerte choque de un bus del Metropolitano contra el puente de la estación México en la Vía Expresa Luis Bedoya Reyes, la ATU confirmó este martes que la infraestructura se encuentra intacta y totalmente operativa.

Puente de estación México resultó ileso, según ATU

David Hernández, presidente de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao, precisó que la estación fue cerrada temporalmente tras el accidente ocurrido la mañana del lunes, para poder atender a los 46 heridos y retirar el vehículo siniestrado.

Tras las primeras evaluaciones técnicas del organismo, se determinó que el impacto se produjo contra una columna que cuenta con un guardavía de alta resistencia. Ello pudo evitar daños mayores tanto en el bus como en la estructura del puente.

"Al día de hoy, la estación está completamente operativa. La infraestructura no es un problema. Por esta misma vía, se han recorrido más de 1 millón 200 mil kilómetros, lo que acredita que no es un factor determinante del siniestro", señaló.

Respecto al conductor del vehículo, Hernández aseguró que el hombre recibió atención médica tras el choque y que acudió a la comisaría para rendir su manifestación luego de ser dado de alta.

Además, aclaro que el chofer cumplía con las normas establecidas en el reglamento nacional de licencias de conducir, que fija un máximo de cinco horas de conducción continua y periodos obligatorios de descanso.

Presidente de ATU descarta falla humana como causa del accidente

Hernández también adelantó detalles preliminares sobre el grave accidente en primera instancia, donde aseguró que el conductor cumplió con sus tiempos de descanso, por lo que descartó falla humana.

Según Hernández, la causa del incidente vehicular, que dejó un total de 46 heridos leves y generó el cierre temporal de un tramo de la Vía Expresa Luis Bedoya Reyes, no habría estado relacionada ni con el chofer de la unidad ni con una falla mecánica.

En diálogo con Canal N, informó que la ATU reportó los detalles de su investigación a la División de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito (DEPIAT) de la Policía Nacional, quienes se encargarán del informe final, el cual será "determinante".

"El conductor ha descansado el tiempo que tenía que descansar, ha cumplido con los temas de tiempo a nivel de conducción. También hemos evaluado el vehículo y cumple con todas las condiciones técnicas, mecánicas y evaluaciones", informó.

