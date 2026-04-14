Chiclayo: Toro suelto genera pánico entre vecinos al recorrer calles de la ciudad

14/04/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La sorpresiva aparición de un toro por las calles de Chiclayo generó caos y alarma entre los vecinos. El vacuno se paseó por calles, avenidas y parques del distrito de San Juan, causando asombro entre conductores y ciudadanos que transitaban por el lugar. La Policía logró capturarlo y ponerlo a buen recaudo.

Toro suelto genera caos en Chiclayo

Según se informó, el toro apareció repentinamente en el parque San Juan, en la urbanización del mismo nombre. De pronto, empezó a deambular por varias calles aledañas, mientras sorteaba a las personas que encontraba, y los vehículos le daban pase.

En imágenes se puede ver que el animal pasea tranquilamente por una concurrida avenida y logra frenar el tránsito. También parece estar muy asustado, ya que en determinado momento se quedó en un punto específico sin saber adónde ir.

La Policía fue alertada de lo que estaba ocurriendo. Rápidamente, pidieron apoyo a sus colegas para poder capturar al toro. Aproximadamente 20 efectivos policiales utilizaron cuerdas para lograr inmovilizarlo y ponerlo a buen recaudo. Se presume que el ganado habría escapado de un camal o hacienda cercana.

Hasta el momento, no ha aparecido ningún propietario para reclamar al toro y se espera que en las próximas horas se pueda identificar a su dueño. Mientras tanto, el animal permanece bajo custodia de la Policía Nacional del Perú.

🔴🔵 #AlertaPerú 🚨⚠️| Un toro causó pánico al deambular suelto por calles y parques de la urbanización San Juan, en Chiclayo, generando alarma entre los vecinos.



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Caso similar

Momentos de tensión se vivieron en una actividad de la tradicional feria de San José, en el sector Las Delicias, cuando un toro embistió a un adulto mayor en medio del público, generando pánico entre los asistentes. El hecho ocurrió en el distrito de Moche, en la provincia de Trujillo, durante una celebración que congregaba a decenas de personas.

El incidente se registró cuando el animal impactó violentamente contra el hombre, quien quedó inconsciente en el suelo ante la mirada de los presentes. La escena causó conmoción inmediata, ya que muchos no esperaban que el toro escapara de control en un espacio con público cercano.

Tras lo ocurrido, los asistentes reaccionaron rápidamente y auxiliaron al herido. Luego, fue trasladado a un centro de salud cercano para recibir atención médica. De acuerdo con la información difundida, el adulto mayor fue estabilizado y se encuentra fuera de peligro, aunque permanece en observación debido a la fuerza del impacto.

De esta manera, las autoridades continúan investigando el origen del animal y exhortaron a los dueños de ganado a reforzar medidas de seguridad para evitar nuevos incidentes. Vecinos pidieron mayor control en la zona, mientras el toro permanece bajo resguardo a la espera de ser identificado y devuelto a su propietario en las próximas horas.