Reportan demoras en entrega de DNI a puertas de Elecciones: Contraloría fiscaliza 16 oficinas del Reniec

09/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

A tan solo cuatro días de las Elecciones 2026, miles de ciudadanos realizan trámites para tener en regla su DNI y poder votar. Sin embargo, ante las graves demoras presentadas en diversas oficinas del Reniec para la entrega del documento, la Contraloría ordenó su intervención.

Fiscalización en oficinas Reniec tras graves demoras en entrega de DNI

Este jueves 9 de abril, la Contraloría General de la República dispuso un control simultáneo en 16 oficinas regionales del Registro Nacional de Identificación e Estado Civil, bajo la modalidad de Visita de Control.

Esta medida fue formalizada mediante el Memorando 000479-2026-CG/VCG, emitido el pasado 8 de abril, dirigido a Víctor Cabello Reynoso.

El objetivo principal de la intervención es evaluar presuntas irregularidades en la atención al ciudadano, específicamente por "extensas colas y demoras significativas" reportadas en el proceso de entrega del DNI.

"Esta situación resulta crítica dada la proximidad de las Elecciones Generales 2026, lo que exige una intervención inmediata para asegurar la correcta prestación del servicio", se lee en el Memorando.

Contraloría dispuso el control fiscalizador en oficinas del Reniec a nivel nacional por demoras en entrega del DNI.

Es por ello que se dispuso la ejecución simultánea de acciones de supervisión para verificar el funcionamiento del servicio.

¿En qué oficinas de la Reniec se aplicará la intervención de la Contraloría?

El control simultáneo de fiscalización de Contraloría se aplicará en las siguientes 16 oficinas:

Piura (Piura)

Trujillo (La Libertad)

Tarapoto (San Martín)

Iquitos (Loreto)

Chimbote (Áncash)

Huancayo (Junín)

Ayacucho (Ayacucho)

Arequipa (Arequipa)

Cusco (Cusco)

Lima (Lima)

Puno (Puno)

Ica (Ica)

Huancavelica (Huancavelica)

Huánuco (Huánuco)

Amazonas (Amazonas)

Reniec confirma atención el sábado 11 y domingo 12 de abril

La jefa nacional del Reniec, Carmen Velarde, en diálogo con Exitosa, confirmó que varias de sus sedes trabajarán durante el 11 y 12 de abril, a fin de garantizar que los ciudadanos puedan acceder a su DNI y participar sin inconvenientes en las Elecciones 2026.

"Nosotros vamos a abrir nuestras oficinas incluso el mismo 12 de abril, vamos a atender hasta cerca de las 4:00 p.m. Recordemos que los centros de votación cierran a las 5:00 p.m. El sábado 11 también vamos a trabajar hasta casi la medianoche para seguir entregando documentos de identidad", precisó.

Tras el reporte de demoras y largas colas para la entrega de DNI a nivel nacional en las oficinas del Reniec, la Contraloría ordenó la intervención simultánea a nivel nacional.