Trujillo: Tras escándalo de trafico de certificados médicos clausuran clínicas en Virú

18/01/2024 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Luego del escándalo de un millonario tráfico de certificados médicos con información fraudulenta, funcionarios de la Gerencia Regional de Salud de La Libertad, realizaron un operativo en la provincia de Virú, donde clausuraron dos clínicas por evidenciarse una serie de irregularidades, entre ellas tenencia de certificados médicos firmados y listos para entregar a usuarios sin previa evaluación médica.

El operativo, que se desarrolló de manera inopinada, estuvo liderado por, y el su equipo técnico de Regulación de Control Sectorial y Servicios de Salud, al tomar conocimiento de que venían incumpliendo la normativa sanitaria.

Los centros médicos que han sido cerrados de manera temporal son Cristo Rey (Chao) y Policlínico del Norte RC SAC (Virú distrito). Entre las irregularidades que las autoridades sanitarias pudieron comprobar es la emisión de certificados médicos sin previa evaluación de los pacientes, como el caso de Cristo Rey, que tenía en su poder cercar de 40 de esos documentos, firmados y listos para ofrecer a cualquier usuario.

Denuncias pasan a fiscalía

Las denuncias serán derivadas a la Fiscalía, Procuraduría y Colegio Médico, quienes determinarán las sanciones a aplicar. Los médicos que hayan infringido la ley podrán recibir una suspensión de hasta 5 años.

"Este cierre va a funcionar hasta que los negocios corroboren que no ha habido nada irregular, pero eso será difícil por la evidencia que tenemos", dijo el gerente regional de Salud, Aníbal Morillo

Otra prueba que evidencia la irregularidad fue que justo al momento de la inspección de Cristo Rey llegó una señora a pedir un certificado médico por supuestamente tener faringitis aguda. Ella fue auscultada por el mismo gerente Morillo, descartándose que presente algún signo de malestar.

El gerente de Salud también indicó que en la inspección se evidenció otras situaciones irregulares como el no cumplimiento de la segregación de residuos sólidos, lo cual no garantiza una buena atención de salud para el usuario. En ese sentido, el funcionario dijo que dentro de lo programado por el propio gobernador César Acuña Peralta se está incrementando la supervisión no solo de centros y establecimientos de salud sino también los policlínicos y farmacias.

Millonarias pérdidas

según Yuri Armas, director de la Asociación para el Desarrollo Agropecuario Sostenible (ADAS) y presidente del Comité Agrario de la Cámara de Comercio de La Libertad, cerca de 20 empresas agroindustriales que operan en la provincia de Virú se ven afectadas por esta práctica delictiva y están evaluando tomar medidas legales contra los establecimientos de salud identificados.

Colegio Médico

El Consejo Directivo del Colegio Médico del Perú - Consejo Regional I La Libertad emitió un pronunciamiento enérgico respecto a la entrega de presuntos certificados médicos falsos en centros médicos de Virú.

Por su parte el Colegio Médico, condenó de manera firme la participación de centros médicos y profesionales de la salud en prácticas fraudulentas. "Estos actos irresponsables no sólo dañan la integridad de la profesión médica, sino que también ponen en riesgo la salud y confianza de la población", refieren a través de un comunicado.

"Instamos al Ministerio Público a tomar acciones inmediatas para investigar a fondo estos hechos. Conforme a la Constitución Política del Perú, es deber de este ente realizar las investigaciones correspondientes", agrega el comunicado.