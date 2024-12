¡Urgente! Exigen búsqueda inmediata de menor de 12 años desaparecida en el río Marañón

Una menor de solo 12 años de edad se encuentra desaparecida desde hace más de una semana y su madre clama por ayuda de la Policía Nacional del Perú (PNP) para poder encontrar su cuerpo.

En Jaén, la madre de la pequeña identificada como Stacy Cruz Cruz (12) contó a Exitosa que lamentablemente su hija fue arrastrada junto a su prima Mirely Cruz, de 14 años, por las aguas del río Marañón, el pasado 8 de diciembre. La última menor logró ser hallada después de 48 horas de su desaparición; sin embargo, la niña de 12 años no corrió con la misma suerte.

Es en ese marco, tras más de una semana sin tener rastro de ella, sus familiares claman por ayuda a la Policía de la Subunidad de Búsqueda y Rescate de Chiclayo para que acudan a la provincia de Jaén y puedan encontrarla. La madre de la menor se encuentra desesperada por no poder saber nada sobre "su retoño" y espera la solidaridad de las autoridades ante su desgarrador caso.

"Quisiera pedir que vengan los buceadores de Chiclayo. Ya vamos más de ocho días que no la encontramos, queremos que nos ayuden a encontrarla. Eso le pedimos al comandante", expresó la tía de Stacy. "Venga a buscar a mi niña, me encuentro desesperada, ya no sé qué hacer. Por eso pido de favor, señor Gustavo Sánchez Padilla ¡apóyeme a encontrar a mi niña! Está desaparecida", dijo la progenitora a Exitosa.