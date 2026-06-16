Vecinos de Los Granados queman refugios de presuntos delincuentes cansados de la inseguridad en Tacna

16/06/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La acción se llevó a cabo luego de una reunión vecinal realizada el último domingo. Durante la jornada, los moradores retiraron colchones, residuos y estructuras precarias que eran utilizadas como puntos de reunión por personas consideradas un riesgo para la seguridad del sector. Posteriormente, los objetos fueron quemados para evitar que el espacio vuelva a ser ocupado.

Terreno abandonado sería foco de delincuencia en Augusto B. Leguía

El predio intervenido se encuentra en las inmediaciones de la asociación de vivienda Los Granados II, en el centro poblado Augusto B. Leguía, y desde hace varios años es señalado por los residentes como un foco de delincuencia e inseguridad.

Según denuncian los vecinos, grupos de personas permanecen en el lugar consumiendo drogas y bebidas alcohólicas, generando temor entre las familias que viven en los alrededores. Los moradores aseguran que muchos de estos individuos han improvisado espacios para dormir utilizando colchones, plásticos y materiales reciclados.

Vecinos denuncian abandono y falta de presencia policial

Wuilder Tapia, vecino de la asociación Los Granados, señaló que la problemática ha sido reportada en reiteradas oportunidades ante diferentes instituciones sin obtener una solución definitiva.

"Es un foco de delincuencia. Las personas consumen licor adulterado y drogas, y después ingresan a las viviendas a robar. Tenemos niños y madres de familia que viven con temor. Las autoridades vienen, observan y luego se retiran", declaró para Exitosa Tacna.

De acuerdo con los testimonios recogidos, los grupos suelen estar conformados por entre ocho y diez personas. Algunos permanecen constantemente en el lugar, mientras que otros llegan durante las noches y madrugadas.

Tapia indicó además que la situación afecta no solo a Los Granados, sino también a sectores vecinos como Villa El Mar, San José y El Tablón, donde los residentes también han expresado preocupación por el incremento de hechos delictivos.

Hallazgo de cadáver incrementó la preocupación de los vecinos

La alarma entre la población aumentó tras el hallazgo del cuerpo de Wilson Gonzales Tanchiva, ocurrido el pasado 6 de junio de 2025 en el mismo sector.

El caso continúa siendo investigado por el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú. Según información policial, el crimen estaría relacionado con una presunta gresca entre consumidores de estupefacientes. Las investigaciones permitieron identificar a varios sospechosos vinculados al hecho.

Los vecinos recuerdan que este no es el único episodio violento registrado en la zona. Aseguran que en años anteriores también se produjeron homicidios y otros actos de violencia, reforzando la percepción de inseguridad que afecta a las familias del sector.

Exigen intervención urgente de las autoridades

Los moradores cuestionan que, tras cada incidente, las autoridades anuncien operativos y patrullajes que no se mantienen en el tiempo. Según afirman, la presencia policial suele concentrarse en las vías principales, mientras que los sectores interiores continúan desprotegidos.

"Tenemos que esperar que ocurra un asesinato, una agresión o un robo para que recién nos hagan caso. Nosotros estamos actuando para proteger a nuestros hijos, nuestras mujeres y nuestras familias", sostuvo Wuilder Tapia.

Ante esta situación, los vecinos evalúan presentar memoriales dirigidos al Gobierno Regional de Tacna, la Policía Nacional del Perú y otras instituciones competentes para exigir una intervención integral que permita recuperar la seguridad en la zona.

Asimismo, proponen que el terreno abandonado sea recuperado y destinado a infraestructura deportiva, áreas verdes o espacios recreativos que beneficien a la comunidad y eviten que vuelva a convertirse en un punto de reunión para personas vinculadas a actividades ilícitas.

Mientras esperan respuestas concretas, los vecinos de Los Granados aseguran que continuarán organizándose para vigilar el sector y evitar que presuntos delincuentes regresen a ocupar el predio, una medida que consideran necesaria para recuperar la tranquilidad y la seguridad de sus familias.