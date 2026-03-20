Incendio de grandes proporciones consume fábrica de autopartes: Reportan más de 45 heridos

20/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un incendio de grandes proporciones consume una fábrica de autopartes este viernes 20 de marzo. El saldo preliminar del siniestro es de más de 45 heridos y otros 14 desaparecidos, mientras que las autoridades investigan las causas exactas que dieron origen al fuego.

Incendio en fábrica de autopartes: Reporte de víctimas

Un incendio de grandes proporciones causó el caos en la ciudad de Daejeon, en el centro de Corea del Sur, este viernes. De acuerdo a los primeros reportes, el fuego se registró en una fábrica de autopartes ubicada a unos 140 kilómetros al sureste de la capital, Seúl.

La Agencia Nacional de Bomberos emitió una orden nacional de movilización, que se da cuando se considera que la magnitud del incendio supera la capacidad del gobierno local para la extinción del fuego tras la solicitud del primer ministro surcoreano Kim Min Seok al Ministerio del Interior.

El gobierno surcoreano desplegó así todos los recursos y personal disponible para enfrentar la emergencia, que hasta el momento habría dejado al menos 55 personas heridas, de las cuales 35 se encuentran en estado de gravedad. Las autoridades señalaron que temen que el número de lesionados pueda aumentar debido a la magnitud del incendio.

Bomberos luchan por controlar incendio en fábrica de autopartes en Corea del Sur.

Reportan derrumbes tras incendio en fábrica

También se ordenó al Gobierno municipal de Daejeon y a la policía que garanticen que no haya más daños, mediante la implementación de controles de tráfico y medidas de evacuación.

Lamentablemente, también se anunció que de las 14 personas desaparecidas, se halló un fallecido. De acuerdo al reporte del Cuartel General de Bomberos de Daejeon, la víctima fue hallada en estado de paro cardíaco cerca de la entrada del salón del segundo piso del edificio de la fábrica que se incendió en Munpyeong-dong, Daedeok-gu.

Nam Deok-Woo, jefe de la estación de bomberos de Daedeok, declaró a los medios locales que "el estacionamiento de la fábrica se ha derrumbado parcialmente, lo que dificulta el acceso al interior", por lo cual, planeaban "concentrar sus esfuerzos de búsqueda en otras áreas después de ingresar a ellas" para seguir con las operaciones de rescate de más víctimas.

A major fire broke out at a car parts plant in South Korea, leaving 50 people injured, 35 of them with serious injuries, the Yonhap news agency reported.



Video: TASS/AZ Intel/Х pic.twitter.com/qlAhzo0iMn — The Daily News (@DailyNewsJustIn) March 20, 2026

Investigan causas del incendio en Corea del Sur

Hasta el momento, las autoridades surcoreanas han desplegado sus esfuerzos para las diligencias respectivas y esclarecer las causas exactas que dieron origen a este incendio en Daejeon, precisamente en una fábrica que, según detallaron, sería de Anjun Industrial.

Es así como las investigaciones del incendio en una fábrica de autopartes en Daejeon, Corea del Sur, siguen en curso. Lamentablemente, hasta el momento se reportan al menos 55 heridos, mientras que otras 14 personas están desaparecidas.