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Investigan el accidente

Dos trenes se descarrilan y provocan incendio: Accidente ferroviario dejó varios heridos

Un nuevo accidente ferroviario generó preocupación: dos trenes se descarrilaron provocando el incendio de ambas locomotoras y dejando varios heridos, según revelaron las autoridades.

Accidente ferroviario dejó varios heridos.
Accidente ferroviario dejó varios heridos. (Elcomentario)

20/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 20/03/2026

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Un accidente ferroviario se registró este viernes 20 de marzo. De acuerdo a los primeros reportes, dos trenes se descarrilaron provocando un incendio que dejó varios heridos. Las autoridades investigan las circunstancias exactas del incidente.

Descarrilamiento de trenes: Reportan heridos tras accidente

De acuerdo a los primeros reportes, en la madrugada de este viernes se registró un accidente ferroviario aproximadamente a un kilómetro del crucero de la carretera que conduce a la comunidad de Cuyutlán, municipio de Armería, en dirección a Colima, donde descarrilaron dos trenes y 22 vagones que transportaban pellet.

Por causas aún no detalladas, las locomotoras se salieron de las vías, lo que provocó un incendio. Ante la alerta de la emergencia, el cuerpo de emergencia, como los elementos de la Unidad Municipal de Protección Civil de Armería, llegaron hasta la zona para tratar de controlar las llamas del siniestro.

Las autoridades mexicanas anunciaron que, hasta el momento, según el avance de las diligencias, se reportan al menos tres hombres heridos, todos integrantes de la tripulación del tren, quienes presentaron lesiones leves. El incidente no generó afectaciones a la vialidad ni fue necesaria la evacuación de la población.

Investigan las causas del accidente ferroviario

Protección Civil de Colima confirmó a los medios locales que no hubo necesidad de evacuar a las poblaciones aledañas por el incendio, ya que el material transportado no representaba un riesgo químico y la zona del accidente se encontraba lo suficientemente alejada de las viviendas.

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De acuerdo a 'Telediario', los militares mexicanos colaboraron con el personal de la empresa ferroviaria en las tareas de remoción de escombros y el retiro de los trenes y vagones dañados. Mientras tanto, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), adscritos al 88 Batallón de Infantería, arribaron para implementar el Plan DN-III-E.

Las autoridades continúan con las investigaciones respectivas para determinar las causas exactas del descarrilamiento de ambos trenes en Colima, México, en la madrugada de este viernes. 

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Otra emergencia internacional

Otra emergencia se reportó este 20 de marzo. De acuerdo a los primeros reportes, un incendio de grandes proporciones causó el caos en la ciudad de Daejeon, en el centro de Corea del Sur, precisamente en una fábrica de autopartes.

El gobierno surcoreano desplegó así todos los recursos y personal disponible para enfrentar la emergencia, que hasta el momento habría dejado al menos 55 personas heridas, de las cuales 35 se encuentran en estado de gravedad. Las autoridades señalaron que temen que el número de lesionados pueda aumentar debido a la magnitud del incendio.

Incendio en Corea del Sur.
Incendio en Corea del Sur.

Este nuevo accidente en México pone bajo la lupa el estado de las vías y los protocolos de seguridad ferroviaria. El descarrilamiento de dos trenes provocó un incendio y dejó al menos tres heridos este viernes 20 de marzo.

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