Gabinete Arroyo solicitará voto de confianza al Congreso tras Elecciones, confirmó el presidente Balcázar

30/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Gabinete Ministerial liderado por Luis Arroyo Sánchez, quien asumió como nuevo presidente del Consejo de Ministros el pasado 17 de marzo, solicitará el voto de confianza ante el Congreso luego de Elecciones Generales 2026. Así lo confirmó el presidente José Balcázar este lunes.

Gabinete solicitará voto de confianza tras Elecciones

La aprobación del Parlamento al nuevo gabinete deberá esperar, según anunció el mandatario interino en declaraciones que brindó a Canal N durante su visita a Chiclayo. Balcázar señaló que se esperará a que concluya el proceso electoral, conforme a la ley.

"En la fecha oportuna que dice la ley. Después de Elecciones", precisó.

Sin embargo, el jefe de Estado no precisó fecha exacta para esta presentación de su equipo técnico. En esa línea, días atrás, el premier Arroyo había sido consultado por lo mismo y reiteró que el Ejecutivo aun no ha establecido un día determinado.

El pasado 27 de marzo, el exministro de Defensa había recordado que, apenas juramentó como premier, sostuvo una reunión con el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi.

Esto también fue informado por el congresista de Fuerza Popular en su momento, donde además había indicado que, durante una próxima reunión, se establecería la fecha exacta.

Además, al ser interrogado sobre si ya se ha reunido con las bancadas del Parlamento para intercambiar ideas y exponer su plan de Gobierno, el premier indicó que esto todavía no ha ocurrido. "En su momento lo vamos a hacer", mencionó.

El pasado 23 de marzo, el premier indicó que desde esta semana se llevarían a cabo las reuniones con los distintos grupos políticos, debido a que los parlamentarios estarían "atareados" por diversas actividades.

Presidente José María Balcázar confirmó que voto de confianza de Gabinete ocurrirá luego de contienda electoral.

Balcázar se reunió con autoridades de Chiclayo ante visita del papa León XIV

En sede de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, el mandatario sostuvo una reunión de trabajo con la alcaldesa Janet Cubas y su equipo técnico, con el objetivo de coordinar acciones que permitan cerrar brechas sociales y acelerar proyectos de infraestructura en la región.

Además, el presidente Balcázar explicó que esta visita cumple la función de supervisar el desarrollo de obras vinculadas a "La Ruta del Papa", iniciativa que busca poner en valor espacios emblemáticos de Chiclayo ante la próxima visita del papa León XIV en noviembre.

"Debemos afinar los aspectos puntuales para que las obras se ejecuten con rapidez y sin demoras. Lambayeque es una región clave para el norte del país y debemos avanzar con sus principales proyectos", afirmó Balcázar.

El presidente José María Balcázar confirmó que el Gabinete Ministerial de Luis Arroyo solicitará el voto de confianza ante el Pleno del Congreso transcurridas las Elecciones Generales 2026, conforme a la ley.