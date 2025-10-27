Abogado de Guillermo Bermejo: "No ha hecho actos que develen que tendría vocación a favor de Sendero Luminoso"

27/10/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales / Actualizado al 27/10/2025
En entrevista con Exitosa, el abogado de Guillermo Bermejo, Ronald Atencio, aseguró que su patrocinado no ha tenido "ningún acto" que revele que tendría "vocación a favor de Sendero Luminoso".
Bermejo no acepta ideología de Sendero Luminoso
Atencio afirmó que el delito de afiliación al terrorismo es un delito que tiene connotación ideológica: "Tú tienes que aceptar la ideología de Sendero Luminoso, tu tienes que aceptar la ideología Maoísta e inclusive el pensamiento Gonzalo".
"Nosotros hemos demostrado en el proceso, que Guillermo Bermejo no tiene ese tipo de ideología y no solamente eso, no ha hecho ningún acto que devele que él tendría alguna vocación a favor de Sendero Luminoso, del VRAEM y de ningún otro lado", expresó.
El abogado, aseguró que el exjefe de la Dircote, Max Anhuamán, fue cuestionado durante el juicio respecto algún tipo de prueba que vincule a Bermejo con la organización terrorista. "Él ha contestado claramente que no tiene nada".
Reunión con los Quispe Palomino
Según la resolución judicial en primera instancia, se acreditó que Guillermo Bermejo sostuvo reuniones clandestinas con los cabecillas terroristas Víctor Quispe Palomino, 'camarada José', y Jorge Quispe Palomino, 'camarada Raúl', así como con otros miembros de la cúpula senderista.
En ese sentido, la Fiscalía indicó que el congresista recibió adoctrinamiento ideológico y entrenamiento en el uso de armas, además de tener la tarea de establecer lazos con grupos terroristas extranjeros. Respecto a ello, Atencio detalló que la acusación es falsa y no fueron reuniones privadas, sino públicas con personas en una plaza.
"Estaba reunido si, entre jóvenes, profesores, personas mayores de edad, se intenta ahora arrastrar a otras personas que no tendrían nada que ver. (...) Guillermo Bermejo ha concurrido a un montó de lugares de nuestro país donde él ha sido invitado, donde él ha brindado conferencias, porque él es un autodidacta", manifestó.
Asimismo, rechazó que su patrocinado haya estado en contacto con la ASFAR y lo calificó de "mito": "Invoco a todo el país o a la comunidad internacional que diga cuál es ese vínculo, dónde está, dónde materializo ese vínculo".
Finalmente, el abogado, con informes de inteligencia en mano, aseguró que en ningún párrafo se dice que Guillermo Bermejo es afiliado a Sendero Luminoso. Además, cuestionó que los testigos, ya condenados por terrorismo, acusaran al congresista "súbitamente", cuando durante sus procesos no lo mencionaron.
En ese contexto es que el abogado del legislador, Ronald Atencio, continuó afirmando que su representado no ha tenido ningún acto que demuestre su afiliación a Sendero Luminoso.