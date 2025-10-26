Guillermo Bermejo inicia condena de 15 años en el penal de Ancón I: Así fue el traslado a prisión

26/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Guillermo Bermejo, congresista electo por Perú Libre, fue trasladado al penal de Ancón I luego de ser condenado en primera instancia a 15 años de prisión efectiva por el delito de afiliación a organización terrorista.

El traslado se produjo después de una evaluación médica en la sede de Medicina Legal. Posteriormente, Bermejo permaneció bajo estricta vigilancia en la carceleta del Poder Judicial, a la espera de la decisión del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) sobre el penal definitivo donde cumplirá su condena.

Fuentes penitenciarias señalaron que, por motivos de seguridad, Ancón I sería el destino más probable, aunque la confirmación oficial se conocerá en los próximos días.

🔴 Guillermo Bermejo trasladado al Penal de Ancon. pic.twitter.com/8yR0IKeQy4 — Fundación Fuego Libre (FFL) (@warriorperuvian) October 27, 2025

Defensa alega persecución política

La defensa del congresista, encabezada por el abogado Ronald Atencio, afirmó que su patrocinado es un "preso político", argumentando que la sentencia se dictó sin pruebas nuevas y tras reabrir la investigación siete años después de los hechos imputados.

"Recién le abren investigación en 2015, después de siete años, y después de diez años recién se dice que él se habría reunido con posibles personas vinculadas a Sendero Luminoso", declaró Atencio a los medios de comunicación.

El proceso se desarrolló ante la Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria, la cual consideró probado que Bermejo mantuvo vínculos con integrantes de Sendero Luminoso entre 2008 y 2009 en Ayacucho y el VRAEM.

Según la sentencia, el legislador habría participado en campamentos de adoctrinamiento y entrenamiento armado, donde era conocido bajo el alias de 'Camarada Che'.

Sentencia y debate por su reemplazo en el Congreso

Además de la pena privativa de libertad, la sala impuso a Bermejo una reparación civil de S/100.000 a favor del Estado y la inhabilitación para ejercer cargos públicos durante el tiempo que dure su condena.

Aunque la defensa aún puede presentar un recurso de nulidad o apelación, la Fiscalía se mostró conforme con el fallo, pese a que había solicitado inicialmente 20 años de prisión. El tribunal consideró acreditado el nexo de colaboración con mandos senderistas y ordenó su internamiento inmediato.

La condena ha generado debate en el Congreso sobre la vacancia de su escaño, ya que el reglamento establece que los sentenciados por terrorismo con sentencia firme no pueden ser reemplazados, lo que podría dejar la curul vacante. Sin embargo, especialistas no descartan que Zaira Arias, su accesitaria, asuma temporalmente el cargo mientras el fallo no quede firme.

En resumen, Guillermo Bermejo fue trasladado al penal de Ancón I tras ser condenado a 15 años de prisión por afiliación a Sendero Luminoso, mientras su defensa alega persecución política y el Congreso evalúa si Zaira Arias ocupará provisionalmente su escaño hasta que el INPE y la justicia determinen su situación definitiva.