Corte de agua este lunes, 27 de octubre, por más de 10 horas: Conoce AQUÍ cuáles son las zonas afectadas

¿Por más de 10 horas sin agua en Lima? Lima enfrentará este lunes, 27 de octubre, un corte de agua, según el último reporte de Sedapal. Sin embargo, la empresa estatal anunció que la interrupción se dará en ciertos distritos, que te revelamos en la siguiente nota.

¿En qué distritos se irá el agua este lunes?

A través de su canal de difusión en WhatsApp, Sedapal informó a la ciudadanía que tomen sus precauciones por la interrupción temporal del agua por motivos de mantenimiento y trabajos para garantizar que el recurso llegue de forma saludable y sin percances a cada uno de sus hogares.

Asimismo, la empresa estatal reporta que en caso el servicio no se restablece en el horario fijado, los usuarios no duden en comunicarse con el Aquafono al (01) 317-8000, con solo tener el número de su suministro a la mano, y saber la razón de por qué aún no cuentan con agua. Antes de levantar tu reclamo, conoce los distritos que se verán afectados este lunes.

Corte de agua en Chaclacayo

Áreas afectadas: Urb. El Cuadro. Afecta al R2-R3-R4-R5. Mz. M-N, Ca. B-C, PS. 8-15-23-24-25.

Motivo: Limpieza de reservorio.

Interrupción del servicio en Carabayllo

Horario de corte: Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m.

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m. Motivo de suspensión : Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Sector 373.

Áreas afectadas: Asoc. Granja Huera Apostol Santiago San Diego. Cuadrante: Asoc. de Prop. de Viv. Santa Lucía I etapa, C.P. San Lorenzo, P.B. San Diego de Carabayllo II etapa, P.V. Las Torres de Copacabana, Tablada La Virgen. Las Torres de Copacabana I, II, III y IV etapa, P.V. Las Torres de Copacabana San José de Carabayllo, P.V. Residencial Santa Rosa, Las Torres de Copacabana El Trébol I y II etapa, P.V. Residencial Santa Rosa de Villa.

Sin agua en San Juan de Miraflores

Áreas afectadas: Urb. San Juan. Cuadrante: Av. Guillermo Billinghurst, Av. César Canevaro, Av. Enrique del Villar, Av. Belisario Suárez, Av. Víctor Castro Iglesias, Av. Felipe Arancibia, Av. Tomás Guzmán, Jr. José Morales.

Urb. San Juan. Cuadrante: Av. Guillermo Billinghurst, Av. César Canevaro, Av. Enrique del Villar, Av. Belisario Suárez, Av. Víctor Castro Iglesias, Av. Felipe Arancibia, Av. Tomás Guzmán, Jr. José Morales. Horario de corte: Desde las 8:00 a.m. a 8:00 p.m.

Motivo: Ejecución de empalmes.

En conclusión, la empresa estatal de Sedapal recomendó a los usuarios guardar agua previamente para disponer del recurso mientras dure el corte del servicio programado para el lunes, 27 de octubre. ¡Toma tus precauciones y no te quedes sin agua!