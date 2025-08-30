RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Judiciales
En entrevista con Exitosa

Abogado de Martín Vizcarra afirmó que INPE no le notificó a su patrocinado sobre su traslado al Penal Ancón 2

En comunicación con Exitosa, el abogado de Martín Vizcarra, Erwin Siccha, manifestó que personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) no le notificó a su defendido su trasladado al Penal Ancón 2, ni la resolución que indicaba su cambio.

Vizcarra
Vizcarra (Foto: Composición Exitosa)

30/08/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales / Actualizado al 30/08/2025

En diálogo con Exitosa, Erwin Siccha, abogado de Martín Vizcarra, manifestó que personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) no le notificó a su defendido su trasladado al Penal Ancón 2, ni la resolución que indicaba su cambio. Al respecto, calificó ello como hechos inconstitucionales y arbitrarios.

El traslado anulado a Barbadillo

En primera instancia, el letrado explicó que desde el pasado 14 de agosto el expresidente Vizcarra se encontraba en el penal Barbadillo y que se anuló la clasificación a dicho establecimiento penitenciario porque los hechos por los que se le acusaba se realizó previo a su periodo como mandatario.

"El señor Vizcarra desde el día 14 de agosto se encontraba en Barbadillo y entonces sacan una resolución anulando la clasificación a Barbadillo e indicaban en los memorándums previos que los hechos por los que está siendo procesado Martín Vizcarra habrían sido anteriores a su periodo de presidente de la República", manifestó.

Además, señaló que se envió una junta reclasificadora el 20 de agosto pasado posterior al horario de visita y al de la asistencia de su defensa. En dicha misiva se señalaba que le correspondería ser trasladado al penal Lurigancho, pero que al ser expresidente le correspondería Barbadillo.

"Lo evalúan y le indican verbalmente: 'Señor Martín Vizcarra nosotros somos la nueva junta lo hemos evaluado, usted tiene un puntaje 10 le debería corresponder Lurigancho, pero como usted es expresidente le debería corresponder Barbadillo, si hubiese una decisión distinta ya es una decisión que escapa a nosotros'", añadió

No se le notificó su traslado

En otro momento, Erwin Siccha explicó que tras lo suscitado Martín Vizcarra "se quedó un poco tranquilo". Sin embargo, sostuvo que el pasado viernes 22 de agosto personal del INPE lo trasladó al Penal Ancón 2 sin notificación alguna ni una resolución que indique su cambio. Dichas acciones las clasificó como "hechos inconstitucionales  y arbitrarios.

"El día viernes 22 de agosto en la noche sin presencia del director del establecimiento penitenciario, sin presencia del administrador ni del jefe de seguridad, llega personal del INPE, no le comunica absolutamente nada, no le notifica la resolución que le notificaba su cambio a Ancón 2, no sé si el señor Martín Vizcarra en esas circunstancias trató de comunicarse para denunciar estos hechos absolutamente inconstitucionales y arbitrarios que se estaban cometiendo en su contra", expresó.

De este modo, Erwin Siccha, abogado de Martín Vizcarra, reveló que personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) no le notificó a su defendido su trasladado al Penal Ancón 2, ni la resolución que indicaba su cambio y calificó ello como hechos inconstitucionales y arbitrarios.

