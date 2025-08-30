Jair Bolsonaro: Hijo del expresidente revela que no quiere alimentarse a vísperas de la fase final de su juicio

30/08/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Horas de mucha tensión se viven en Brasil ya que quedan pocos días para que se inicie la etapa final del juicio que se le sigue a Jair Bolsonaro por el presunto delito de golpe de Estado. Como se recuerda, la justicia brasileña le impuso arresto domiciliario desde hace casi un mes por lo que se encuentra dentro de su residencia portando en todo momento una tobillera electrónica.

Incluso, el juez a cargo de su caso le prohibió la utilización de redes sociales donde era muy activo. A partir de ahí, la familia ha denunciado un evidente deterioro en la salud del exmandatario a solo días de conocer su destino.

No quiere alimentarse

El que si continúa utilizando las plataformas virtuales para dar a conocer el estado de salud de su padre es Carlos Bolsonaro. El hijo del expresidente de Brasil entre 2019 y 2022 señaló que la situación es cada vez más complicada para el hombre que le dio la vida ya que no cuenta con ganas de comer.

A su vez, este indicó que Jair Bolsonaro sufre esporádicos ataques de hipo, además de vómitos. El heredero lamentó esta situación y agradeció al apoyo brindado por parte de sus manifestantes.

"El anciano está delgado, no tiene ganas de comer y sigue sufriendo incesantes episodios de hipo y vómitos. Me duele mucho ver todo esto, pero me siento obligado a compartir un poco de la realidad actual con todos los que sufren con nosotros. Les agradezco sinceramente sus oraciones ¡Manténganse fuertes! ¡Un fuerte abrazo a todos!", indicó en X.

Dictaron prisión domiciliaria para Jair Bolsonaro.

Justicia brasileña ordena reforzar vigilancia en casa de Bolsonaro

En esa misma línea, la Corte Suprema de Brasil acaba de ordenar que se refuerce la seguridad a las afueras de la casa de Jair Bolsonaro. La intención es evitar una posible fuga del expresidente ya que a partir del 2 de septiembre iniciará la etapa final de su juicio por golpe de Estado.

Por ello, agentes de la Policía Penal de Brasilia registran los vehículos que entran y salen de su residencia. Incluso, la Policía Federal pretendía implementar seguridad dentro de su propia casa, pero este pedido fue desestimado por el magistrado Alexandre de Moraes, quien lleva su caso.

De esta manera, el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, no tiene ganas de alimentarse, según señaló su hijo, a solo días de que inicia la parte final del juicio que se le sigue por presunto golpe de estado.