Alcalde de Medio Mundo agredió a su expareja: Fiscalía pedirá HOY prisión preventiva por tentativa de feminicidio

La Fiscalía de la Nación solicitará hoy prisión preventiva contra el alcalde del centro poblado Medio Mundo, Diego Cadillo Crisóstomo, por la agresión brutal que cometió contra su expareja. Según se conoció, la denuncia contra el burgomaestre se recalificó como tentativa de feminicidio.

Esperarán programación de audiencia

De acuerdo a información obtenida por nuestro medio, este jueves 7 de agosto, los representantes del Ministerio Público buscarán establecer una solicitud contundente ante el Poder Judicial (PJ) por el violento hecho en agravio de la fémina, expareja del alcalde. Además, se espera que se programe la audiencia inmediata para evaluar dicho pedido.

En tal sentido, se conoció que en un inicio la denuncia presentada contra Diego Cadillo Crisóstomo, se estaba tipificando por lesiones leves; sin embargo, ante la asistencia de la ministra de la Mujer, Fanny Montellanos, quien el último martes 5 de agosto llegó hasta Huara para supervisar el caso, se recalificó la denuncia como tentativa de feminicidio.

Familia y pobladores exigen justicia

Exitosa llegó hasta la Comisaría de Huaura en donde efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) iniciaron el traslado de Cadillo Crisóstomo hacia la carceleta del Poder Judicial. Vecinos y familiares de la víctima no dudaron en asistir al lugar y protestar contra el alcalde que salió resguardado por policías.

"Que se haga justicia porque ese hombre ha querido matar a mi hermana, ha querido matar a mi sobrina. Que todo el peso de la ley caiga sobre ese cobarde", dijo la hermana de la víctima, quien no dudó en exigir justicia ante este hecho violento.

Abogado de alcalde acusó "ataque político"

Cabe mencionar que, ante del traslado del alcalde detenido, el abogado de dicha autoridad brindó declaraciones a la prensa y aseguró que, a pesar de las evidencias de la agresión, la denuncia que se ha presentado contra Cadillo trata sobre un "ataque político".

Esto generó más indignación en la familia y pobladores de la zona. De tal modo, la hermana de la víctima rechazó que lo expresado por el abogado del alcalde sea verídico y ratificó que dicha autoridad tuvo la intención de acabar con la vida de su expareja.

"Todo lo que el abogado ha dicho es mentira, quien conoce a mi hermana sabe que es una empresaria tranquila, trabajadora, que se dedica a su negocio, que no hace daño a nadie", enfatizó su hermana.

De esta manera, la Fiscalía de la Nación solicitará hoy prisión preventiva contra el alcalde del centro poblado Medio Mundo, Diego Cadillo Crisóstomo, por la agresión brutal hacia su expareja.