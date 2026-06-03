Alexis Alcántara: Poder Judicial dicta nueve meses de prisión preventiva contra el asesino de Zoila Castillo

03/06/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Poder Judicial confirmó este miércoles la prisión preventiva de nueve meses contra Alexis Alcántara Tellería, acusado del asesinato de Zoila Castillo Chanduco y su hijo de seis años en Tocache, región San Martín. La medida busca asegurar el proceso de investigación por los delitos de homicidio calificado y feminicidio, en un caso que ha generado conmoción nacional.

La decisión judicial

El Juzgado de Investigación Preparatoria de Tocache, perteneciente a la Corte Superior de Justicia de San Martín, emitió la resolución tras evaluar los elementos de convicción presentados por la Fiscalía. El comunicado oficial del Poder Judicial señala que Alcántara permanecerá recluido mientras se desarrollan las diligencias, incluyendo la reconstrucción del crimen y las pericias técnicas.

#LoÚltimo. Juzgado de Investigación Preparatoria de Tocache, Corte de San Martín, ordena nueve meses de prisión preventiva para Alexis Alcántara Tellería por los delitos de homicidio calificado, en agravio de un menor de seis años, y feminicidio, contra Zoila Castillo Chanduco. pic.twitter.com/2rzdHvHKI7 — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) June 3, 2026

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