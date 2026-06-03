Alexis Alcántara: Poder Judicial dicta nueve meses de prisión preventiva contra el asesino de Zoila Castillo

03/06/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales / Actualizado al 03/06/2026
El Poder Judicial confirmó este miércoles la prisión preventiva de nueve meses contra Alexis Alcántara Tellería, acusado del asesinato de Zoila Castillo Chanduco y su hijo de seis años en Tocache, región San Martín. La medida busca asegurar el proceso de investigación por los delitos de homicidio calificado y feminicidio, en un caso que ha generado conmoción nacional.
La decisión judicial
El Juzgado de Investigación Preparatoria de Tocache, perteneciente a la Corte Superior de Justicia de San Martín, emitió la resolución tras evaluar los elementos de convicción presentados por la Fiscalía. El comunicado oficial del Poder Judicial señala que Alcántara permanecerá recluido mientras se desarrollan las diligencias, incluyendo la reconstrucción del crimen y las pericias técnicas.
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