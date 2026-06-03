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Justicia en Tocache

Alexis Alcántara: Poder Judicial dicta nueve meses de prisión preventiva contra el asesino de Zoila Castillo

El Juzgado de Investigación Preparatoria de Tocache ordenó la medida contra el acusado de asesinar a Zoila Castillo y a su hijo de seis años. La comunidad exige justicia y penas ejemplares.

El homicida confeso permanecerá tras las rejas durante 9 meses.
El homicida confeso permanecerá tras las rejas durante 9 meses. (Composición Exitosa)

03/06/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales / Actualizado al 03/06/2026

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El Poder Judicial confirmó este miércoles la prisión preventiva de nueve meses contra Alexis Alcántara Tellería, acusado del asesinato de Zoila Castillo Chanduco y su hijo de seis años en Tocache, región San Martín. La medida busca asegurar el proceso de investigación por los delitos de homicidio calificado y feminicidio, en un caso que ha generado conmoción nacional.

La decisión judicial

El Juzgado de Investigación Preparatoria de Tocache, perteneciente a la Corte Superior de Justicia de San Martín, emitió la resolución tras evaluar los elementos de convicción presentados por la Fiscalía. El comunicado oficial del Poder Judicial señala que Alcántara permanecerá recluido mientras se desarrollan las diligencias, incluyendo la reconstrucción del crimen y las pericias técnicas.

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