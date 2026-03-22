Expolicía prófugo vinculado al asesinato de Andrea Vidal se entregó a la justicia

22/03/2026 / Exitosa Noticias / Policial

El suboficial en retiro de la Policía Nacional, Santiago More Ríos, quien se encontraba prófugo y con orden de captura por su vinculación con el crimen de Andrea Vidal se entregó a la justicia.

¿Cuál habría sido su papel?

El último viernes 20 de marzo al promediar las 10:00 p. m. Santiago More, de 62 años, se entregó en la Dirección de Investigación Criminal de la capital. El expolicía se puso a derechos cinco días después de la captura de su hijo, David More Calderón, en Piura.

La División de Investigación de Homicidios de la Dirincri solicitó la detención del exefectivo y de su hijo, pues según detectaron las cámaras de seguridad el día del asesinato de Andrea Vidal, un vehículo rondaba por la vivienda del novio de la extrabajadora del Congreso en San Miguel. El mismo que luego la siguió hasta la La Victoria donde fue asesinada junto al conductor del taxi que solicitó.

La PNP descubrió que la placa de la unidad era clonada y que los More la habría conseguido en Piura. Posteriormente, los efectivos comprobaron que Santiago y David Mores clonaron otras 250 placas, presuntamente a pedido de una organización criminal.

Además, el detenido cumplirá con una medida de detención preliminar por el presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio calificado.

Sospechoso capturado en Piura

La Policía de Carreteras detuvo en Piura a un hombre sospechoso por su presunta participación en el asesinato de la extrabajadora del Congreso Andrea Vidal y del conductor Daniel Vargas Briceño en diciembre del 2024.

Según la información a la que accedió Latina Noticia, la intervención se llevó a cabo cuando agentes policiales notaron a un sujeto que conducía con una actitud sospechosa al percatarse de la presencia de la patrulla. Ante ello, los efectivos lo intervinieron y durante la verificación de identidad, los policías confirmaron que se trataba de David Santiago More Calderón, quien contaba con una orden de captura por el crimen antes mencionado.

La requisitoria había sido emitida por el Juzgado de La Victoria, dentro de las investigaciones por el ataque armado contra la unidad en las que se trasladaba Vidal y terminó con su vida, así como con la del conductor.

Cabe señalar que More Calderón es investigado y tenía medidas en su contra, razón por la que estaba no habido. Las autoridades buscan que brinde información sobre su presunta acción y los posibles implicados en el crimen, sin embargo, habría decidido guardar silencio.

Es en medio de ello que el ex suboficial de la PNP, Santiago More Ríos, se entregó a la justicia, luego de que su hijo fuera capturado cuando aparentemente intentaba huir del país.