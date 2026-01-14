Caso Cócteles: Fiscalía puede impugnar archivo de proceso contra Keiko, afirma José Domingo Pérez

14/01/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

Este martes, el PJ ordenó archivar definitivamente el caso Cócteles, que acusaba a Keiko Fujimori y otros miembros de Fuerza Popular del delito de lavado de activos. Tras la suspensión en simultáneo del fiscal José Domingo Pérez, anteriormente a cargo de la investigación del caso, el proceso parece aun no haber concluido.

José Domingo Pérez insiste en impugnación de archivo

En diálogo con Exitosa, el magistrado suspendido por seis meses por la ANC aseguró que este archivo puede ser impugnado, en segunda instancia, por el fiscal que lo reemplace. Además, destacó una "coincidencia" entre el apartamiento del cargo y esta decisión.

"Me queda claro que la coincidencia de la suspensión o apartamiento en el cargo y esta decisión está mandando un claro mensaje al fiscal que me está reemplazando, que está conociendo el caso Cócteles. Definitivamente va a tener una difícil decisió sobre si impugna ese archivo o no", manifestó.

Pérez afirmó que "personas con cuestionamientos por la cercanía" con Fujimori, como el jefe de la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público, Juan Antonio Fernández, siempre "tienen una reacción" frente a casos que involucran a la actual candidata presidencial de Fuerza Popular.

En ese sentido, sostuvo que la sucesión de los hechos no se dio por casualidad y que Fernández ordenó su suspensión temporal luego de que el fiscal de la Nación Tomás Aladino Gálvez desactive los Equipos Especiales, como el Equipo Lava Jato, de la Fiscalía.

"En ese orden, ha dejado que el caso Cócteles finalmente pase a las manos de otro fiscal, y ese fiscal tiene el poder ahora de decidir si va a impugnar este archivo que termina favoreciendo a Keiko Fujimori", precisó.

Responde a Giulliana Loza

Por su parte, Giulliana Loza, abogada de Keiko Fujimori, se pronunció en sus redes sociales tras darse a conocer el fallo que declara el "sobreseimiento definitivo" del proceso contra la líder de FP, afirmando que la investigación carecía de "base legal", vulneraba el debido proceso y respondía a una "clara persecución fiscal".

Ante ello, José Domingo Pérez comparó el caso con el del expresidente Ollanta Humana, condenado por lavado de activos y recluido en el penal Barbadillo desde abril del 2025.

Según consideró, ambos son procesos similares, pues, durante las distintas audiencias judiciales, se ha probado que Fujimori cometió este delito.

"La señora Fujimori recibía un millón de dólares en efectivo de la empresa Odebrecht y millones de otros empresarios nacionales. El señor Humala, por haber recibido 3 millones de dólares también de la empresa corrupta Odebrecht, se encuentra condenado. Es inexplicable por qué la justicia tiene dos formas de ver o tratar hechos que tienen idénticas o similares características", sentenció.

En ese sentido, el fiscal Domingo Pérez aseguró que el archivo del caso Cócteles puede ser impugnado por el magistrado que lo reemplace.