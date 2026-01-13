José Domingo Pérez: Autoridad Nacional de Control suspende a fiscal provincial por seis meses

13/01/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

La Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público (MP) resolvió suspender a José Domingo Pérez del cargo de fiscal provincial titular por un plazo de seis meses.

Ello, tras la apertura de un procedimiento disciplinario por su actuación en el caso 'Cócteles' y tras la desactivación oficial del Equipo Especial 'Lava Jato' del que formaba parte.

Suspenden por seis meses a Domingo Pérez

La ANC resolvió como medida cautelar el "apartamiento preventivo" del fiscal José Domingo Pérez, el cual estará impedido de ejercer el cargo de fiscal provincial titular por un periodo de seis meses.

"Aplicar la medida cautelar de apartamiento preventivo al abogado José Domingo Pérez Gómez, en el cargo de fiscal provincial titular, por el plazo de seis meses", indica el documento.

La ANC abrió un procedimiento disciplinario contra Domingo Pérez fechada el 10 de octubre del 2025 tras una queja por su actuación como fiscal provincial del Equipo Especial de Fiscales vinculados a la investigación de funcionarios relacionados a la empresa Odebrecht.

El inicio de la investigación se dio tras la publicación de una nota periodística del diario Expreso con fecha 13 de enero del 2025 donde se hizo de conocimiento público la decisión de la Judicatura de declarar nulo el juicio oral del caso 'Cócteles' seguido en contra de Keiko Fujimori.

En ese momento se abrió procedimiento disciplinario por un plazo de 60 días hábiles por haber "comprometido gravemente los deberes del cargo". Adicionalmente, se le solicitó un informe de descargo sobre los hechos cuestionados.

Suspensión tras desactivación de los Equipos Especiales

En conversación con Exitosa, el fiscal José Domingo Pérez indicó que, tras la desactivación de los Equipos Especiales, aún no se le había notificado formalmente en qué fiscalía continuará laborando.

Ello, luego que el fiscal de la Nación interino, Tomás Aladino Gálvez, asegurará que los fiscales retornarían a sus fiscalías de origen. "Se mudaron y me dejaron solo", precisó Domingo Pérez.

Siguiendo las declaraciones del fiscal de la Nación interino, los fiscales retornarían "a donde corresponden" de manera que a Domingo Pérez le correspondería la fiscalía anticorrupción.

Sin embargo, se precisó que todos los fiscales que integraban el equipo 'Lava Jato' podrían "reforzar a la especialidad de lavado de activos", poniendo en disyuntiva a cuál fiscalía regresaría. "Aún no se ha indicado eso", señaló Domingo Pérez.

Sin una fiscalía designada, José Domingo Pérez ahora enfrentaría la suspensión del cargo como fiscal provincial titular por un periodo de seis meses.