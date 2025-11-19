César Hinostroza: PJ confirmó segunda prisión preventiva contra exjuez supremo por caso Frey Tolentino

19/11/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Poder Judicial confirmó la prisión preventiva de 18 meses que se le impuso al exjuez supremo, César Hinostroza, como parte de la investigación quer recae en su contra por tráfico de influencias agravado y cohecho activo específico en perjuicio del Estado.

Segunda prisión preventiva

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema declaró infundado el recurso de apelación que presentó su defensa a fin de que se anule la resolución que se emitió el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, que data el 16 de diciembre de 2024.

En esta se dictó la medida restrictiva en su contra a solicitud de la Fiscalía Suprema que está investigando el caso y que desde su detención se computará.

Cabe resaltar que, Hinostroza Pariachi, desde su óptica, afirmó que no existen graves y fundados elementos de convicción en su contra. Asimismo, que la Fiscalía de la Nación no logró autorizar el ejercicio de la acción penal que recae sobre él y que solo se continuó por iniciativa de la Fiscalía Suprema.

Asimismo, la resolución tomó en cuenta testimonios, registros de comunicación así como también audios que evidenciarían coordinaciones y posible ratificación de Frey Tolentino, en el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

El tribunal rechazó los cuestionamientos que sostenía la defensa legal de César Hinostroza respecto a que las pruebas fueran legales y, por el contrario, validó las comunicaciones vía telefónica.

La otra prisión preventiva de Hinostroza

El exjuez supremos César Hinostroza, quien se encuentra prófugo desde 2018 tras partir del país por la región Tumbes a Europa, también enfrenta otra prisión preventiva pr 36 meses por los presuntos delitos de Patrocinio Ilegal, tráfico de influencias, negociación incompatible y organización criminal en agravio del Estado.

A Hinostroza Pariachi se le atribuye formar parte de la organización criminal "Los Cuellos Blancos del Puerto", debido a que, desde sus cargos en la Corte Superior de Justicia del Callao y luego en la Corte Suprema, habría ejercido un rol de liderazgo dentro de la mencionada red.

Vale indicar que tras su huída del Perú, Hinostroza Pariachi arribó a España, país al que se le solicitó su extradición. Pese a que en un principio fue aporbada en mayo del 2019, no se logró ubicar al exjuez y fue en junio de 2024 que se le observó en Bélgica.

En el marco de su proceso de extradición desde Bélgica, el Poder Judicial J confirmó segunda prisión preventiva contra el exjuez supremo César Hinostroza por el caso Frey Tolentino.