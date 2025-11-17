Alcalde de Cangallo fue detenido por la Fiscalía anticorrupción por integrar organización criminal

17/11/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Ministerio Público (MP) realizó el allanamiento de 14 inmuebles y la detención preliminar judicial del alcalde de la provincia de Cangallo, Teófilo Núñez Achallma, por presuntamente pertenecer a la organización criminal 'Los sagaces de gestión de obras'.

Detienen a alcalde de Cangallo y otros miembros

El Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Ayacucho estuvo a cargo de la operativo fiscal junto a la División de Investigación de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía Nacional del Perú (PNP).

El allanamiento estuvo dirigido en 14 inmuebles de los cuales tres son sedes municipales ubicadas en Ayacucho y Huancavelica, entidades en donde habrían trabajado operadores de tal red criminal.

La investigación fiscal apunta que entre los funcionarios públicos habría funcionado una organización criminal para dirigir ilegalmente la buena pro de obras sobrevaloradas, falsificación de documentos y desviando recursos públicos. Con ello, los involucrados habrían obtenido ganancias ilícitas en perjuicio del Estado.

El presunto cabecilla sería el empresario Max Pretel, quien como dueño de una empresa local, habría captado a autoridades públicas de municipios con el fin de cometer las actividades ilícitas.

Allanamientos y detenciones

El allanamiento fue dirigido por el fiscal provincial Jorge Rafael Nicolás junto a fiscales especializados en el tema y la Dirección General de Inteligencia de la PNP.

La operación se realizó en simultáneo tanto en viviendas, municipios, empresas y sedes. Se realizaron dos intervenciones, una de ellas es la del alcalde de Cangallo, Teófilo Núñez, quien fue detenido al interior de su vivienda.

La otra detención al interior de su domicilio fue la del empresario Juan Carlos Gómez. Ambos permanecen en manos de las autoridades policiales. Por lo pronto, Núñez cuenta con detención preliminar.

Adicionalmente, se realizó el allanamiento de las oficinas de la Municipalidad Provincial de Cangallo, la Municipalidad Provincial de Huanta, el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado (Provías Descentralizado) - sede Lima, y la Municipalidad Distrital de Chincho, en Huancavelica. También se realizó la operación en la empresa Wari Contratistas Generales SRL.

Otra de las autoridades implicadas es el exalcalde de Huanta, Renol Pichardo, el alcalde del distrito de Independencia, Melitón Díaz Muñoz, y el alcalde de Chincho, Víctor de la Cruz.

En el allanamiento al presunto cabecilla este se encuentra no habido. De la misma forma, el abogado Jersy Góngora. Ambos cuentan con orden de detención. Se incautaron equipos informáticos, dispositivos de almacenamiento, teléfonos celulares, documentos, tickets bancarios y más de 24 mil soles en efectivo.

