Vladimiro Montesinos: PJ condena a 20 años de prisión a exasesor por homicidio de la periodista Melissa Alfaro

20/03/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

Vladimiro Montesinos continuará en prisión por un tiempo prolongado luego que el Poder Judicial le dictara una nueva condena en su contra. Esta vez, el exasesor fue sentenciado a 20 años de prisión por el asesinato de la periodista Melissa Alfaro ocurrido en 1991.

La decisión fue tomada por la Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria de la Corte Superior Nacional la cual tuvo a su cargo este caso denominado 'Sobres bomba' y que tuvo sus alegatos finales hace solo unos días atrás.

PJ conde a 20 años a Vladimiro Montesinos por caso 'Sobres bomba'

Esta investigación abarcó las muertes ocurridas en los primeros años del gobierno de Alberto Fujimori las cuales tuvieron directa responsabilidad de Vladimiro Montesinos y del coronel en retiro, Víctor Penas Sandoval.

Según la versión del Ministerio Público, los responsables enviaban a sus víctimas cartas por correo con explosivos en su interior. Estas explotaban a penas las abrían ocasionando la muerte del receptor.

Justamente, el 10 de octubre de 1991, la periodista Melissa Alfaro recibió una de estas misivas perdiendo la vida de manera trágica. Ahora, luego de una larga espera de 35 años, su familia recibe justicia luego de la sentencia contra el exasesor.

"Por unanimidad, Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria de la Corte Superior Nacional condenó a veinte años de prisión al exasesor presidencial Vladimiro Montesinos Torres por el delito de homicidio calificado en agravio de la periodista Melissa Alfaro Méndez y otro", indicaron.

#LoÚltimo. Por unanimidad, Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria de la Corte Superior Nacional condenó a veinte años de prisión al exasesor presidencial Vladimiro Montesinos Torres por el delito de homicidio calificado en agravio de la periodista Melissa... pic.twitter.com/MYS7IaL1Y3 — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) March 20, 2026

Pidió que se aplique la ley de lesa humanidad en su caso

En una de las audiencias finales del juicio oral del caso 'sobres bomba', Vladimiro Montesinos pidió al juez a cargo de su caso que se aplique la ley de lesa humanidad aprobada recientemente. Esta nueva normativa señala que los delitos contra los derechos humanos cometidos hasta el 2002 pueden prescribir si se comprueba que se dio en el marco de la lucha contra el terrorismo.

"Tiene plena vigencia en el Estado, delimitando la aplicación temporal del delito de lesa humanidad a partir del 1 de julio de 2002 en adelante y no de manera retroactiva como ha estado utilizando el Ministerio Público para hechos de 1991", expresó aquel día.

En resumen, el Poder Judicial condenó a 20 años de prisión a Vladimiro Montesinos por el asesinato de la periodista Melissa Alfaro Méndez ocurrido en octubre de 1991. Esta sentencia se da en el marco del caso 'sobres bomba' los cuales se dieron en el gobierno de Alberto Fujimori.