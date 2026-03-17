Chachapoyas: dictan 9 meses de prisión preventiva contra acusado por abuso a menor

17/03/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

La Fiscalía de Amazonas logró que se dicten 9 meses de prisión preventiva contra un hombre investigado por la presunta violación de un menor de 5 años, en un hecho ocurrido en la provincia de Chachapoyas. La medida fue adoptada por el Poder Judicial mientras continúan las investigaciones del caso.

Según el Ministerio Público, el imputado habría aprovechado la vulnerabilidad del menor para cometer el delito, lo que motivó una rápida intervención de las autoridades. El caso ha sido calificado como grave debido a la edad de la víctima, lo que agrava la situación legal del investigado.

El caso ha generado alarma en la población local, donde vecinos exigen mayor seguridad para los menores y acciones firmes de las autoridades frente a delitos de abuso infantil.

🚨 #LoÚltimo | Fiscalía de Amazonas logró que se dicte nueve meses de prisión preventiva para un investigado por el delito de violación sexual en agravio de un niño de cinco años. El hecho ocurrió en el distrito de Leymebamba, Chachapoyas.



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Investigación en curso

Según la Fiscalía, la decisión judicial responde a la existencia de elementos de convicción que vinculan al acusado con el delito, así como al riesgo de fuga y posible obstaculización de la justicia. Por ello, se consideró necesaria la prisión preventiva mientras se desarrollan las diligencias.

Asimismo, se informó que el menor fue sometido a evaluaciones médicas y psicológicas como parte del proceso. Estas pericias son clave para determinar la magnitud del daño y reforzar la investigación fiscal.

"Se logró que se dicte nueve meses de prisión preventiva", señala la comunicación oficial del Ministerio Público, destacando el trabajo coordinado para asegurar la protección de la víctima y el avance del caso.

Medida para garantizar justicia

La Fiscalía remarcó que esta medida busca garantizar la presencia del investigado durante todo el proceso penal, evitando que eluda la acción de la justicia. También se busca proteger al menor y a su entorno familiar.

En paralelo, las autoridades continúan recabando pruebas y testimonios que permitan esclarecer los hechos. El delito de violación sexual de menor es uno de los más severamente sancionados en el país, pudiendo implicar penas muy altas en caso de comprobarse la responsabilidad.

Según el Ministerio Público, el caso seguirá su curso conforme a ley, respetando el debido proceso, pero priorizando la protección de la víctima, dada su corta edad y condición de vulnerabilidad.

Finalmente, este hecho ha vuelto a poner en agenda la necesidad de reforzar las medidas de prevención frente al abuso infantil, así como la importancia de denunciar de manera oportuna. La prisión preventiva por violación de menor en Chachapoyas marca un paso clave en la búsqueda de justicia, mientras se determina la responsabilidad del acusado en este grave caso de abuso infantil.