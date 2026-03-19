19/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La recordada modelo y exvengadora, Fiorella Flórez sigue afianzando su carrera en la actuación. Luego de participar en la exitosa película "Chavín de Huántar" y la cinta "Mi adorable cupida", ahora se sumó al elenco de "Amigo, por ahí no es", la nueva película de Sinargollas que tiene como protagonistas a la popular influencer y ahora cantante, Miranda Capurro y los jóvenes talentos de la actuación Mathías Spitzer y Jassir Yunis.

"Todos tenemos una tía dulcemente insoportable... esa que habla sin filtro y siempre dice lo que nadie se atreve a decir. Fiorella Flórez es la Tía Ana: lengua rápida, cero filtros y el timing perfecto para arruinar cualquier momento serio", así fue presentada la actriz desde las redes de la película.

Un reencuentro esperado

"Mi personaje va a ser una loca muy chismosa, se cree chibola, es desatada, pero es buena y trata de ayudar siempre en todo", comenta Fiorella que vuelve a trabajar con el director y periodista Gino Tassara luego de "Utopía, la película".

"Después de varios años no volvemos a encontrar y es un placer trabajar con Gino que es mi amigo. En un inicio iba a protagonizar 'Reinas sin corona' pero salí embarazada y no se pudo, ahora sí me cobro la revancha con esta comedia. Me encantan la tía Ana, es un personaje súper divertido".

Fiorella Flores regresa al cine con "Amigo, por ahí no es"

Facetas de actriz y productora

Flórez se siente emocionada que su labor actoral se siga consolidando y además este año cumplió su sueño de debutar como productora de la obra de teatro "La Traición", que también protagoniza junto a Gonzalo Revoredo y Claudio Calmet. La obra tendrá su última función este 22 de marzo, en el Teatro Lucía.

"La Traición es una obra teatral que siempre quise hacer y con mi productora Palta Estudios decidí concretar este proyecto que termina este domingo, solo fueron doce funciones. Ha sido mi primera vez como productora y fue toda una experiencia pues a parte tenía que actuar", indicó Fiorella que remarcó que busca desarrollarse en todos los géneros asumiendo nuevos retos.

"Mi interés como actriz es aceptar proyectos donde me sienta cómoda, drama, comedia, terror, etc. Estoy feliz de que se sigan haciendo más cine peruano, siento que las cosas están cambiando y que la producción nacional seguirá creciendo para estar en plataformas internacionales como Netflix, por ejemplo", finalizó Fiorella Flórez.