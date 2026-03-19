El terror vuelve al cine peruano: Estrenan trailer de 'La Niña', cinta que cuenta incidente sobrenatural en Iquitos

19/03/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

El terror ha sido un género poco explotado en el cine peruano a pesar de su éxito en otros mercados del mundo. En el 2014, Cementerio General agitó al público nacional al presentar una propuesta novedosa la cual no tuvo aceptación en críticas, pero si en taquilla.

La niña, cinta que cuenta incidente sobrenatural en Iquitos

El misterio y lo sobrenatural se mezclan en el primer tráiler de "La Niña", nueva película del director peruano Javi Velásquez Varela. El adelanto presenta una inquietante historia ambientada en la ciudad de Iquitos, donde una simple visita nocturna se convierte en el inicio de un oscuro enigma.

La trama sigue a un joven extranjero que llega a la Amazonía para trabajar como voluntario con animales. Alquilará el último piso de un edificio de departamentos en Iquitos, pero pronto su tranquilidad se verá interrumpida: cada noche, una misteriosa niña toca a su puerta para pedir una taza de azúcar. Lo que parece un gesto inocente pronto se vuelve perturbador.

Cuando el joven desaparece sin dejar rastro, una teniente de la policía comienza a investigar el caso y sospecha que la presencia de aquella niña podría estar ligada a una verdad mucho más siniestra. En paralelo, un capitán de policía decide trabajar junto a un vidente local para descubrir qué ocurrió con una menor desaparecida en el mismo edificio, lo que abre la puerta a un misterio cargado de elementos sobrenaturales.

El filme reúne a un elenco internacional encabezado por el actor español Marc Clotet, junto a los argentinos Pepe Monje y María Jesús Rentería. Por su parte, el elenco nacional está liderado por Cindy Díaz, acompañada por Sebastián Monteghirfo, Fernando Bacilio y Teddy Guzmán, además de la participación del recordado Óscar Carrillo.

Basada en una novela

El largometraje está basado en una novela escrita por el propio Velásquez, la película combina elementos policiales con leyendas mitológicas. Según el director, el proyecto busca mostrar una faceta distinta de los mitos urbanos en el cine.

"Se han contado muchas historias sobre el misticismo amazónico, pero casi no hay películas urbanas ambientadas en la ciudad. Hay una riqueza que se ha explorado muy poco", señaló.

El rodaje de la cinta se realizó recorriendo distintos espacios iquiteños, resaltando su atmósfera única, ideal para una historia cargada de tensión y misterio.

De esta manera, "La Niña" llegará a todos los cines del país el 7 de mayo, prometiendo sumergir al público en esta enigmática historia, donde cada golpe en la puerta podría significar que ya es demasiado tarde.