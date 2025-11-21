Delia Espinoza anuncia que el martes acudirá a la Fiscalía para ser repuesta como fiscal de la Nación

21/11/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

Delia Espinoza dio a conocer que el próximo martes 25 de noviembre acudirá a la sede del Ministerio Público para ser repuesta como fiscal de la Nación, luego de que el lunes finalice el plazo brindado por el Poder Judicial a la Junta Nacional de Justicia para que la reponga al cargo.

Este lunes vence plazo de la JNJ

En entrevista en el programa No Hay Derecho, la magistrada recordó como fue el proceso de notificación del plazo de 2 días del Poder Judicial a la Junta Nacional de Justicia para que la repongan, aquel 10 de noviembre que venció el pasado viernes 14.

Dio a conocer que la segunda notificación se dio en rectificación a la primera, pues se registró un error desde el despacho del juez al enviar el documento en la casilla electrónica de la JNJ.

"El día martes nos percatamos que había habido mala notificación. Ósea, un error material en la casilla, se equivocaron de las cifras en la casilla de la Junta Nacional de Justicia. (...) El día 18, el juez rectifica, el mismo 18 el juez notifica nuevamente sobrecartando, eso quiere decir reemplazando la notificación", explicó.

A partir de ahí se notificó de dos manera, en la procuraduría de la JNJ y de forma electrónica, que les otorgaba dos días adicionales a los que dio el Poder Judicial.

"El lunes se vence el cuarto día, no más. [El martes] vamos a apersonarnos, vamos a ir, si, yo lo estoy anunciando para que la población esté atenta de que no es un tema solo personal, es un tema institucional y muy vinculado a la defensa de la democracia", informó.

Criticó gestión de Patricia Benavides

Espinoza consideró que a lo largo de su gestión se trabajó como debía ser e incluso se levantó de "las cenizas" que dejó el liderazgo de Patricia Benavides durante su titularidad como máxima líder del Ministerio Público.

"Porque surgieron una serie de casos que, ya sabemos que tienen muchos elementos de prueba donde al Ministerio Público se le instrumentalizó, prácticamente o se le habría instrumentalizado, para hablar en condicional, con todos los casos que ya son de conocimiento público", mencionó.

Resaltó la denuncias constitucionales que realizó contra diferentes congresistas y, especialmente, un caso en el que está vinculada Patricia Benavides por el operativo 'Valquiria'.

Es en ese contexto que, Delia Espinoza anunció que acudirá este martes 25 de noviembre para que se cumpla la orden del Poder Judicial y se la reponga como fiscal de la Nación.