Piura: Fiscalía detuvo preliminarmente a cuatro policías investigados por corrupción

21/11/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

Un nuevo golpe a la Policía Nacional, que ya se encuentra con graves cuestionamientos, pues se le suma un operativo que realizó el Ministerio Público que resultó en la detención preliminar judicial de cuatro efectivos policiales por el presunto delito de corrupción.

Crisis en la PNP

El Tercer Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Piura llevó a cabo desde horas de la madrugada una orden de allanamiento en cinco comisarías y un inmueble. Fue en medio de este trabajo que se logró la detención preliminar judicial de cuatro policías investigados por presuntamente haber solicitado dinero a un detenido a cambio de dejarlo en libertad.

Se trata de los suboficiales de la PNP Bryan Maza, de 30 años y quien fue detenido cuando huía de la comisaría de Familia de Sullana, según la Fiscalía; Leandro Jocope, de 32 años, detenido en la comisaría de Nuevo Sullana; Jorge Martínez, de 28 años, detenido en la comisaría de Tambogrande; y Fransuat Vigo, de 27 años, detenido en su domicilio en Sullana.

Asimismo, se allanaron las comisarías de Los Ranchos, en Huancabamba, y de Talara Alta. El caso el liderado por la fiscal provincial Fyorella Montero Talledo, en el que se investiga a un total de nueve policías por los presuntos delitos de concusión, falsedad ideológica y fraude procesal.

Durante el allanamiento se incautaron teléfonos celulares, documentos públicos y privados, así como tablets, CPU, laptops que contengan información relevante para la investigación.

Hipótesis fiscal

Según la investigación que viene realizando la Fiscalía, los nueve policías investigados habrían intervenido a tres jóvenes que se encontraban celebrando el cumpleaños de uno de ellos fuera de una vivienda en el distrito de Tambogrande, Piura. Los efectivos detectaron que uno de ellos portaba un celular que supuestamente había sido reportado como robado, por lo que lo detuvieron y lo trasladaron a la comisaría local.

Sin embargo, habrían amenazado al joven de acusarlo por otros delitos y, aparentemente, tras ello le solicitaron dinero para dejarlo en libertad, por lo que el intervenido denunció haber accedido a entregarles un total de 1450 soles.

El Ministerio Público informó que, los cuatro policía permanecerán detenidos mientras las diligencias continúen con el fin de esclarecer los hechos y determinar su responsabilidad penal en el caso.

Es así que este caso se suma a la crisis institucional que enfrenta la Policía Nacional por contar con "malos agentes", tal como los ha calificado el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, en su momento. La Fiscalía detuvo a cuatro policías investigados por presunta corrupción, en un caso en el que se investiga a un total de nueve efectivos en Piura.