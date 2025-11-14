Tomás Gálvez sobre reposición de Delia Espinoza: "Tiene que haber una notificación para que me vaya"

14/11/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, reiteró que para que Delia Espinoza sea repuesta en el cargo debe haber una notificación de la Junta Nacional de Justicia.

JNJ no notifica reposición

En medio de la expectativa luego de que el Poder Judicial otorgara 48 horas a la JNJ para que disponga la reposición de Delia Espinoza tras lograr una medida cautelar que ordenaba su regreso al cargo, Gálvez informó que hasta la fecha no se notifica una decisión al Ministerio Público, por lo que continuará en el cargo.

"Claro, tiene que venir una notificación para que me vaya. Yo no se que ha dicho, yo te puedo decir que a la Fiscalía no ha llegado nada. Depende de la Junta", indicó.

La fiscal suprema suspendida, Delia Espinoza, ha informado que no va a acudir hacia la sede del Ministerio Público, ubicada en la avenida Abancay, hasta que haya una notificación formal para que pueda retornar a sus labores como fiscal de la Nación.

Es en ese sentido, que por lo menos durante la mañana, el fiscal de la Nación interino ha detallado que continúa en el cargo al no haber una decisión de parte de la Junta Nacional de Justicia. Además, dijo desconocer si la JNJ apelará a la medida judicial, ya que el Ministerio Público no es parte de la querella.

JNJ es declarada en desacato

El juez constitucional Juan Torres Tasso confirmó que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) desacató una orden judicial al negarse a reponer en el cargo de fiscal de la Nación a Delia Espinoza.

La decisión del magistrado sostiene que los consejeros, liderados por Gino Ríos Patio, sentenciado por violencia familiar, infringieron la Ley Orgánica del Poder Judicial al no cumplir con la medida cautelar "en sus propios términos".

Torres Tasso recordó que la ley prohíbe interpretar o restringir los efectos de las resoluciones judiciales y que su incumplimiento genera responsabilidad civil, penal o administrativa. La resolución se emitio tras constatar que los miembros de la JNJ intentaron justificar su desacato, alegando que el caso de Espinoza incluía otros tres cargos disciplinarios independientes.

Además, como consecuencia, el lunes 10 de noviembre se dio el plazo de dos días para que se cumpla la orden judicial y se reponga a Delia Espinoza, dejando sin efecto a resolución 143-2025-JNJ, que la suspendía.

Es en ese contexto que, el aún fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, a dado a conocer que continúa en el puesto y no ha habido una notificación de la JNJ que orden la reposición de Espinoza al cargo.