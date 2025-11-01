Tomás Gálvez remueve a fiscales: Reasignó a quien reveló plagio en tesis de Patricia Benavides

01/11/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, removió a la fiscal Alejandra Cárdenas de la Primera Fiscalía Suprema Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos, encargada de la investigación a Patricia Benavides y quien reveló el plagio en su tesis.

Fiscal fue reasignada

Cárdenas fue la encargada de sustentar ante la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema la apelación que buscaba ampliar la suspensión de Benavides de 24 a 36 meses por presuntamente haber intervenido en las investigaciones del Equipo Especial Cuellos Blancos. Fue en dicha audiencia que la a fiscal reveló que la tesis de doctorado de Patricia Benavides tenía un 85% de plagio.

En el boletín de normas legal de El Peruano de este 31 de octubre, el Ministerio Público publico diferentes resoluciones de la Fiscalía de la Nación con diversos cambios en despachos. A través de la Resolución 3343-2025-MP-FN que ordena cambios en la fiscalía encargada de investigar a altos funcionarios.

"Estando al título de la abogada Alejandra María Cárdenas Ávila, fiscal provincial titular (corporativa) especializada contra la criminalidad organizada de Arequipa, Distrito Fiscal de Arequipa, deberá designarse en un despacho de acuerdo a su título de nombramiento; para lo cual previamente se deberá dar por concluido el nombramiento", dice el documento.

Por ello, se la reasignó en la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada Contra la Criminalidad Organizada de Arequipa, pese a su experiencia en relación a casos de altos funcionarios.

Removió fiscal que investiga caso Los Cuellos Blanco de Puerto

Tomás Gálvez realizó otros cambios en la misma resolución, pues removió a la fiscal suprema provisional Elena Carolina Delgado, dejando sin efecto su designación en la Primera Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, despacho a cargo de investigaciones de altos funcionario involucrados en el caso Los Cuellos Blancos del Puerto.

Según el argumento brindado en el documento, la medida se dio debido a una decisión que Carolina Delgado adoptó como fiscal suprema a cargo del despacho en mención.

Sucede que Julianna Lissette Chávez Hernández, fiscal provincial provisional del Distrito Fiscal de Lima Centro, designada en el Equipo Especial de Fiscales avocado al conocimiento del caso Los Cuellos Blancos del Puerto solicitó información respecto a investigaciones que están relacionadas contra un fiscal supremo, "para lo cual no tiene competencia".

"La abogada Elena Carolina Delgado Manrique (...)procedió a remitirle la información solicitada, en lugar de corregir y orientar a la citada fiscal provincial, con lo que a la vez estaría reconociendo la competencia de la fiscal provincial para investigar a un fiscal supremo ", detallaron.

En consecuencia la reasignaron a la Fiscalía Superior Mixta de Sullana, como parte de los cambios más relevantes que ha realizado Tomás Gálvez en despachos del Ministerio Público.