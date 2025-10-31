JNJ inicia nueva investigación contra Delia Espinoza por presuntamente dificultar reposición de una fiscal

31/10/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

La Junta Nacional de Justicia dispuso abrir una nueva investigación preliminar contra la fiscal de la Nación suspendida Delia Espinoza, pues se le acusa de dificultar la reincorporación de la fiscal Azucena Inés Solari Escobedo.

Nueva investigación

La JNJ resolvió abrir una investigación preliminar contra Delia Espinoza por su actuación como fiscal de la Nación. Por ello, se le otorgan 10 días hábiles para que presente su informe por escrito, acompañando los medios probatorios que considere necesarios a través de la mesa de parte virtual de la institución.

Asimismo, se le permitirá a Espinoza o a su defensa legal la revisión del expediente de la Dirección de Procedimientos Disciplinarios para que puedan hacer los descargos necesarios.

Este caso se da por una presunta inconducta funcional, pues se retrasó 57 días para ejecutar una resolución que ordenaba la reincorporación de la fiscal Azucena Solari. Según el expediente, la resolución se había emitido en junio del presente año, pero se formalizó en agosto por parte de la Fiscalía de la Nación.

Esta medida se da en el marco de una denuncia presentada por el exconsejero del Gobierno Regional de Moquegua, Luis Miguel Caya, quien argumentó que la demora representaba una falta a los deberes funcionales.

Es por ello que el pleno de la JNJ evaluó lo sucedido y determinó que se habrían configurado faltas graves, conforme a los incisos 6 y 13 del artículo 47 de la Ley de la Carrera Fiscal.

Caso Azucena Solari

La fiscal Azucena Solari, por la que investigan a Espinoza, había sido destituida por validar informes considerados inconsistentes, los cuales se utilizaron para remover a otra fiscal que investigaba a la jueza suprema Emma Benavides. Pero en junio de este año, la JNJ anuló la destitución y dispuso su reincorporación como fiscal superior.

Durante los más de 50 días de retraso, la entonces fiscal de la Nación habría enviado varios oficios oponiéndose a ejecutar la resolución, pese a haber sido notificada. Dicha conducta fue recogida por la JNJ como parte una inconducta disciplinaria que ahora se evaluará.

Por lo sucedido, Delia Espinoza se podría enfrentar a diferentes sanciones como una suspensión y hasta una destitución, todo dependerá del resultado de la investigación y qué tan graves fueron los hechos imputados.

