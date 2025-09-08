Delia Espinoza: Vicepresidenta de la JNJ propone suspender a la fiscal de la Nación

08/09/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

La vicepresidenta de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) propuso abrir un procedimiento disciplinario contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, por su presunta negativa a cumplir con la reposición de Patricia Benavides en el Ministerio Público. La medida plantea que Espinoza sea suspendida por un plazo de seis meses.

JNJ propone suspender a Delia Espinoza

María Teresa Cabrera, vicepresidenta la JNJ, fue quien realizó el informe N.º 46-2025-MTCV-JNJ a través del cual se busca abrir un proceso disciplinario contra la la titular del Ministerio Público, por haber incurrido en la presunta comisión de faltas graves y muy graves infrigiendo la Ley de la Carrera Fiscal.

En el informe de la propuesta de medida cautelar de suspensión preventiva para Espinoza Valenzuela se indica que será elevada al Pleno de la Junta Nacional de Justicia. Si el proceso se ratifica la sanción contemplaría una suspensión de seis meses en el ejercicio de sus funciones.

"Elevar al Pleno de la Junta Nacional de la Justicia la propuesta de medida cautelar de suspensión preventiva de la Fiscal de la Nación y Fiscal Suprema Doctora Delia Milagros Espinoza Valenzuela, en su función de Fiscal de la Nación y Fiscal Supremo y de cualquier otro cargo que pudiera desempeñar en el Ministerio Público o ante otra institución, por delegación o representación del Ministerio Público mientras se resuelva el procedimiento disciplinario inmediato seguido en su contra , por las razones expuesta en el siguiente informe", sñala el documento.

Así inició el caso

Cabe mencionar que, el proceso de la actual fiscal de la Nación inició en la Junta Nacional de Justicia después de una denuncia planteada, el pasado 25 de junio, por el abogado Luis Miguel Caya Salazar, exconsejero regional de Moquegua.

Al resepcto, el letrado señalaba que Delia Espinoza habría cometido faltas por su conducta en su labor como Fiscal Suprema y como Fiscal de la Nación, por no obedecer lo estipulado en la Resolución N.° 231-2025-JNJ.

Además, el pleno de la JNJ resolvió el 18 de julio de 2025 abrir una investigación preliminar para examinar cuatro hechos presuntamente irregulares. Al respecto, el análisis manifestaba que había una negativa por parte de Delia Espinoza para que Patricia Benavides asuma como Fiscal de la Nación y Fiscal Suprema.

