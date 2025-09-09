Dictan nueve meses de prisión preventiva a delincuente que perdió los dedos en un atraco frustrado en Comas

09/09/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Poder Judicial ordenó nueve meses de prisión preventiva contra Moisés Sosa Bejarano, de 23 años, un delincuente que perdió los dedos en un atraco frustrado hacia una farmacia, el pasado 28 de agosto en Comas.

Tras recibir atención médica por el daño que él mismo se originó, la fiscal adjunta provincial Gloria Mamani Herrera, sustentó los graves elementos probatorios en contra del sujeto por el presunto delito de extorsión, en grado de tentativa.

Sustento de la acusación fiscal

En audiencia llevada a cabo en las últimas horas, la representante del Primer Despacho de la Novena Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Norte sustentó como principales elementos de convicción el acta de intervención policial, la declaración del agraviado y los efectivos intervinientes, así como, la visualización del teléfono de la víctima y los registros de las cámaras de seguridad.

Además, del acta de inspección de criminalística y el certificado médico legal del acusado, el cual muestra que presenta la amputación traumática de la mano derecha (pérdida de dedos), entre otras lesiones.

Como se recuerda, la madrugada del jueves 28 de agosto, una farmacia ubicada en el cruce de las avenidas Belaunde y Universitaria fue víctima de la delincuencia; no obstante, Sosa Bejarano al cometer su acto ilícito, sufrió serias lesiones en su extremidad, imposibilitándolo de continuar su cometido, siendo atendido en un hospital local a los pocos minutos de la detonación del explosivo.

Proponen ampliar plazo de detención policial en casos de extorsión y sicariato

Frente a los constantes delitos de sicariato y extorsión, la congresista Gladys Echaíz (Honor y Democracia), presentó un proyecto de ley con el objetivo de modificar el tiempo de detención de los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) hacia quienes resulten detenidos por ambas comisiones.

De acuerdo con el Proyecto de Ley N.° 12338/2025-CR, la legisladora propone que el plazo de detención policial ascienda a 15 días naturales , al considerar que el mismo resulta "necesario e indispensable, debido a la diversidad, modos o formas de ejecución que tornan compleja la investigación y dificultan la individualización de sus autores y partícipes".

Con la ampliación de la detención policial, la también exfiscal de la nación entre 2008 y 2011, asevera que la actuación del Ministerio Público se verá "facilitada" y viabilizarán los medios de coerción personal o real, de ser el caso.

De esta manera, Moisés Sosa Bejarano pasará nueve meses en prisión por su intento de delinquir a una farmacia en Comas.