Domingo Pérez cuestiona decisión de la JNJ y anuncia pedido de nulidad tras no ser ratificado como fiscal

19/03/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

La salida de José Domingo Pérez del Ministerio Público tras la decisión de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) ha generado un nuevo capítulo de tensión en el sistema judicial peruano. En entrevista telefónica con Exitosa, el fiscal anticorrupción cuestionó duramente el proceso que lo dejó fuera del cargo y anunció que planteará la nulidad de la resolución.

Sorpresa y decepción

Pérez relató que la noticia lo tomó por sorpresa, pues desconocía que la JNJ había elaborado un informe de evaluación que concluía con su no ratificación. Señaló que nunca fue notificado en ninguna de las direcciones registradas, ni por correo electrónico ni en su domicilio. El exfiscal Lava Jato añadió que el documento contiene información falsa y que ello lo hace aún más grave.

Pérez insistió en que todo ciudadano tiene derecho a conocer los aspectos sobre los cuales está siendo evaluado y, en caso de observaciones, presentar los descargos correspondientes.

Acusa "información falsa" y difamación

Uno de los puntos más críticos de su intervención fue la referencia a un presunto proceso por enriquecimiento ilícito. Pérez aclaró que dicho expediente fue archivado en octubre del 2025 y acusó a la JNJ de difamación al usar dicha acusación como argumento para no ser ratificado en la institución.

"Yo creo que lo que es más grosero y que puede incurrir en algún tipo de responsabilidad penal y de infracción a la Constitución, es haber afirmado en ese informe que yo soy un procesado por el delito de enriquecimiento ilícito. Dicho expediente se encuentra totalmente archivado desde octubre del año pasado", sostuvo.

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El fiscal también cuestionó la forma en que se llevó a cabo la votación en el Pleno de la JNJ. Señaló que algunos miembros habrían actuado bajo consigna y mencionó directamente al magistrado Francisco Távara.

"Me causa sorpresa de que hayan inducido al Dr. Francisco Távara a que vote sobre este informe. A mí me queda claro de que el resto de los miembros de la JNJ votan por una consigna como parte de todo este copamiento institucional", declaró.

Acusa a Tomás Gálvez

Ante esta situación, Pérez anunció que interpondrá un recurso de nulidad para defender sus derechos y "su buen nombre". Además, vinculó esta decisión con lo que considera una represalia iniciada desde la gestión de Tomás Gálvez en la Fiscalía de la Nación.

Recordó que tras la desactivación del Equipo Especial Lava Jato fue suspendido preventivamente y ahora se le deja sin trabajo después de más de veinte años de servicio.

"No pueden atribuirme un hecho que ha sido archivado por el Poder Judicial. [Voy a plantear] nulidad. (...) Toda esta represalia viene desde que Tomás Gálvez asume la conducción de la Fiscalía de la Nación, desactiva el Equipo Especial [Lava Jato], a la semana me suspenden preventivamente el cargo y el día de hoy me están dejando sin mi trabajo de más de veinte años", concluyó.

La entrevista refleja la tensión entre la institucionalidad de la JNJ y la percepción de arbitrariedad en su proceso de evaluación. Su anuncio de plantear la nulidad abre un nuevo frente legal y político, mientras el país observa cómo uno de los fiscales más mediáticos de los últimos años enfrenta el desenlace de una carrera marcada por casos emblemáticos y constantes choques con las estructuras de poder.