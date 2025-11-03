Fiscal rompió acta policial: "La destrucción de documentos públicos tiene una pena de dos a diez años", asegura Máximo Ramírez

03/11/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

Días atrás, un video se hizo viral en las redes sociales donde se observaba a una fiscal romper sin reparo alguno un acta policial durante la captura en flagrancia de dos sujetos. De acuerdo a la versión de esta funcionaria, el documento se encontraba mal redactado por lo que no iba a servir de nada para el caso en curso.

Como era de esperarse, las principales autoridades de la PNP alzaron su voz de protesta ante esta situación que ha sido duramente criticado. Precisamente, Exitosa conversó con el director de la Defensoría de la Policía, Máximo Ramírez, para conocer su postura ante lo sucedido.

Presentan denuncia penal contra fiscal de El Agustino

En primer lugar, el general dejó en claro que el acto cometido por la fiscal Lucy Flores Tasayco ha sido debidamente notificado al organismo de control del Ministerio Público para que se tomen las acciones correspondientes con la severidad necesaria.

Adicionalmente, Máximo Ramírez señaló que ha presentado una denuncia constitucional ante la Junta Nacional de Justicia ya que el acto cometido califica como delito.

"La Depincri de El Agustino comunicó al Dr. Marco Antonio Carrasco Campos de la oficina de la Autoridad Desconcentrada de Control Interno sobre la conducta disfuncional de esta mala funcionaria, pero yo como director de la Defensoría de la PNP voy a presentar una denuncia ante la JNJ por este mal accionar administrativo y una denuncia penal porque aquí la fiscal ha cometido delitos penales", indicó.

En diálogo con Exitosa, el director de la Defensoría de la PNP, general Máximo Ramírez, advirtió que el hecho de romper documentos públicos, como lo hizo la fiscal Lucy Katherine Flores Tasayco, tiene una pena de entre dos a 10 años de cárcel.



Podría ir a la cárcel entre 2 a 10 años

En esa misma línea, la fiscal, de acuerdo a lo establecido en el Código Penal del Perú, podría ser sentenciada a prisión entre 2 a 10 años por los delitos contra la fe pública y destrucción de documentos oficiales.

Gracias a que el acta fue destruida, los dos implicados en robo de autos lograron su libertad pese a ser capturados en flagrancia.

"Ha cometido el delito contra la fe pública, previsto en el artículo 430 del Código Penal el cual señala que la destrucción de documentos públicos tiene una pena de 2 a 10 años de pena privativa de libertad. Y también atentó contra documentos que sirven de prueba en una investigación. Lo que esta fiscal ha hecho es favorecer a presuntos delincuentes para luego darles libertad", añadió.

De esta manera, la fiscal Lucy Flores Tasayco podría ir a prisión entre 2 a 10 años tras destruir un acta policial durante la captura de dos sujetos en flagrancia.